Eurogymnica twirling: arrivano tre pass per la Coppa Europa!

Sabato intenso di emozioni per le ragazze della sezione twirling di Eurogymnica che sono scese in campo a Cantalupa per guadagnarsi un posto nella squadra che rappresenterà l'Italia alla prossima Coppa Europa di Porec (Croazia) , dal 9 al 14 luglio . Nella competitiva categoria del Freestyle Junior Élite , Noemy Vecchio si è piazzata all'ottavo posto mentre Assunta D'Acri , nel Freestyle Junior B , con una convincente performance, conquista il primo posto e strappa il pass per l'evento internazionale.

Non è stato da meno il duo junior composto da Elisa Massari e Silvia Fassio, già indicato tra i favoriti alla vigilia, che hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza, numerosa e quanto mai agguerrita, ottenendo il primo posto e passando la selezione a pieni voti. La missione non era semplice né per l'individualiste e tantomeno per il duo infatti, negli esercizi individuali passavano solamente le prime tre classificate mentre nella gara dedicata ai Duo solamente la coppia vincitrice. Bravissime dunque le atlete a mantenere i nervi saldi e a giocarsi tutte le carte a disposizione ma complimenti anche alle allenatrici la regina di Borja e Giulia Addis capaci di sostenerle i momenti così drammatici.

In Croazia volerà anche un'altra D'Acrì, Camilla, esonerata dalla selezione ed ammessa di diritto, visto il numero ridotto di sfidanti nella sua categoria. Unico rammarico il forfait di Sofia Castelmaro, colpita da un attacco di varicella.