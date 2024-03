BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Si confermano imbattute le ragazze dell'Under 13 Femminile, che vincono anche l'ultima sfida di regular season con Granda College Cuneo e chiudono il girone a punteggio pieno (14 vittorie su 14 gare). L'Under 17 Eccellenza supera College Novara e fa 3 su 3 nella seconda fase, mentre i Top Junior superano Polisportiva Venaria e l'Under 14 UISP targata TSEC inizia il girone di ritorno con la vittoria con Lo.Vi Borgaro (7 vittorie su 7 gare).

Nella prima gara del girone Top, l'Under 15 Eccellenza cede a Pallacanestro Vado. Sconfitta per l'Under 15 Silver con Pallacanestro Pancalieri, per l'Under 13 Gold con Derthona Basket e per i Ragazzi CSI con Basket Cigliano. L'Under 17 Gold cede a Gators.