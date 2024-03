FISI-AOC: i risultati delle gare di Glunzeger, Kronplatz e Grandvalira (Andorra)

MATILDE LORENZI 11ª NEL GIGANTE FIS AUSTRIACO DI GLUNZEGER, A KRONPLATZ DENNI XHEPA 7° E LEONARDO RIGAMONTI 23° IN SLALOM La settimana delle gare internazionali FIS si è aperta in Tirolo, a Glunzeger, con un Gigante femminile, vinto dall’Aspirante austriaca Maja Waroschitz con il tempo totale di 1’,44”,78/100 e con 69/100 di vantaggio sulla carabiniera valdostana Tatum Bieler. Terza ad 1”,29/100 l’altra austriaca Victoria Oliver della Wintersportverein AU Bregenzerwald. Undicesimo posto per la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, staccata di 2”,16/100.

A Plan de Corones-Kronplatz hanno preso invece il via alcune gare FIS organizzate dalla Federazione Ungherese. Lo Slalom di lunedì 4 marzo è stato vinto dal croato Tvrtko Ljutic dell’Hsk Zuti Macak in 1’,22”,79/100, con un distacco di 30/100 sul bulgaro Kalin Zlatkov dello Ski Club Ulen e di 32/100 sul carabiniere laziale Riccardo Allegrini.

Settimo posto per l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere, staccato di 84/100, e ventitreesimo per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti.

Le classifiche del Gigante FIS di Glunzeger e dello Slalom FIS di Kronplatz

Gigante Femminile

Slalom Maschile

FESA ANDORRA CUP 2024: A GRANDVALIRA GIULIO PAOLO CAZZANIGA DELLO SCI CLUB VALCHISONE SUBITO A SEGNO NELLO SLALOM ALLIEVI

Parte bene l'avventura di Giulio Paolo Cazzaniga nella FESA Andorra Cup 2024, manifestazione internazionale che è iniziata lunedì 4 febbraio sulle nevi di Grandvalira, nel Principato di Andorra. L’atleta milanese classe 2008 dello Sci Club Valchisone ha vinto lo Slalom della categoria Allievi con il tempo totale di 1’,21”,60/100, precedendo per 48/100 il tedesco Michael Huber e per 50 l’altro tedesco Max Holzinger. In una gara in cui molti atleti sono usciti nella seconda manche, Cazzaniga ha fatto segnare il miglior tempo nella prima run e ha resistito al ritorno degli avversari nella seconda.