Buona la prima per i Reapers Torino

Una partita di grande importanza per tutto il gruppo, non solo per mettere da parte una stagione 2023 non semplicissima, ma anche per dare lo sprint giusto al nuovo coaching staff guidato da Riccardo Merola e alla squadra in parte rinnovata con nuovi giocatori. «Quella di domenica è stata un vittoria meritata, frutto del duro lavoro al quale il team si sottopone da Ottobre. Ci sono tanti volti nuovi sia in campo, con gli innesti di Novara, che nel coaching staff, quasi totalmente rinnovato. Ero certo che il lavoro svolto avrebbe fatto crescere il livello di gioco, ma non avevamo idea di quale fosse la nostra reale condizione non avendo potuto organizzare amichevoli pre-stagionali» spiega Riccardo Merola , Head Coach Reapers. «La pioggia ha certamente condizionato lo spettacolo, causando errori da ambo i lati, ma sono fiero che i miei ragazzi abbiano mantenuto alta la concentrazione e lo sforzo in uno scontro molto tirato. Anche questa è una chiara dimostrazione di maturità che ci servirà per affrontare i prossimi match con grande umiltà e voglia di fare bene».

La partita comincia con la palla ai Daemons che però sotto la pressione della linea difensiva Reapers (assoluta protagonista dell'incontro) commettono il primo turnover della gara. È il "Doge" Vernetti a compiere il primo sack di giornata, palla persa e recuperata da Cibuc. Attacco Reapers in ottima posizione per sbloccare la partita ma il calcio piazzato di Brun si spegne alla sinistra del palo, Daemons salvi e galvanizzati che rientrano in campo e macinano yards con il miglior possesso della loro gara. Giunti ad un cruciale 4° down in prossimità dell'area di meta torinese, lo staff dei Daemons opta per il calcio da 3 che sblocca il punteggio grazie al preciso piede di Dovidio.

Nemmeno il tempo di esaurire i festeggiamenti sulla sideline lombarda che arriva la doccia fredda. Il kickoff successivo alla segnatura viene infatti ritornato da Morris Clarke fino all'area di meta con una

spettacolare corsa da più di 80 yards, complici i blocchi perfetti dei compagni di reparto. Partita ribaltata e punteggio fissato sul 3-7 ospite grazie al punto addizionale di Brun.

Da questo momento e per buona parte dell'incontro saranno le difese a dominare la partita con il susseguirsi di calci d'allontanamento. Ed è proprio su uno di questi calci che avviene un errore chiave. Il ritornatore Daemons infatti si lascia sfuggire la palla, prontamente ricoperta da Esposito che regala un 1° e 10 ai Reapers a ridosso della goal line lombarda. Il QB Fontana trova il TE Confortini per il touchdown pass che vale l'allungo sul 3-14 (punto addizionale di Brun). Le squadre si avvicinano alla pausa di metà gara, ed è quasi allo scadere che i Daemons trovano un preciso lancio del quarterback Di Girolamo per Zanicotti, che riapre l'incontro fissando il punteggio di metà tempo sul 9-14 (punto addizionale bloccato dalla difesa torinese).

Il secondo tempo si gioca sotto una pioggia incessante che condiziona la prestazione delle due squadre. Da segnalare i due intercetti della difesa Daemons ai danni di Fontana che però non portano punti grazie all'ottima difesa Reapers che ferma ogni tentativo di rimonta dei lombardi. Sono invece ancora i Reapers ad andare a segno con un lampo di Luca Brun che grazie agli straordinari blocchi della sua linea, riesce a percorrere le 50 yards che lo separano dalla segnatura senza essere toccato. L’extra point questa volta non va a buon fine a causa di uno snap difficoltoso nel fango e punteggio fissato sul definitivo 9-20. I Daemons ci provano in ogni modo, ma a circa un minuto dallo scadere è il rookie Piacentini, con il suo intercetto a far esplodere la panchina torinese alla quale non rimane altro da fare se non amministrare la manciata di secondi che mancano.

Ottima la prova della difesa Reapers che ha visto l'esordio di molti giovani come appunto Piacentini, ma anche Muscarà e Greco, Castaldi e Delvillani (al suo secondo anno nella squadra torinese).

Prossimo appuntamento Sabato 9 Marzo alle 21.30 per l'esordio casalingo sul campo del CUS di Grugliasco: i Reapers ospiteranno i Blue Storms Busto Arsizio, sconfitti per 36-0 a Savona dai Pirati.

Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube Reaper Torino.

I biglietti d’ingresso saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del campo.