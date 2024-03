Arona Basket: il recap della settimana

Infila la seconda consecutiva Arona Basket , che a Borgomanero strappa il derby 74-82 . Un buon inizio Aronese consente subito di trovare ritmo e costruzione di gioco in attacco, con una difesa che non consente all'offensività borgomanerese di dilagare oltremodo, anche se, a dispetto di quanto messo in campo, i biancoverdi raccolgono meno di quanto dovrebbero, chiudendo il primo quarto sotto di un solo punto. Nel secondo quarto, Arona continua a difendere come si deve, concedendo molto poco in area e trovando percentuali più alte in attacco, che consentono loro di chiudere avanti 32-38 il primo tempo. Al rientro dall'intervallo lungo Arona continua a giocare senza mai calare l'intensità, ma proprio sulla fuga degli uomini di coach Petricca, Borgomanero trova cinque conclusioni da dietro l'arco, riuscendo anche a mettere la testa avanti. Nell'ultimo quarto però i lacuali mantengono la calma e mettono attenzione nel chiudere le conclusioni da tre punti borgomaneresi, continuando intanto a precludere l'area. La buona difesa innesca il contropiede sfruttando i vantaggi e tornando così al controllo della partita fino alla sirena, con i giovani dello Sporting che trovano alcune conclusioni nel finale, che accorciano le distanze senza però arrivare davvero a impensierire i Vikings.

Il commento di coach Petricca: «Sapevamo che sarebbe stato un derby giocato a viso aperto: entrambe eravamo già sicure delle nostre posizioni per quanto riguarda la post-season ed entrambe abbiamo giocato con l'unico obiettivo di vincere il derby. Devo fare i complimenti ai ragazzi per l'inizio concentrato e l'energia messa, che ha impedito loro di crederci fin da subito grazie anche alla nostra concretezza. Non abbiamo fatto una partita eccezionale, ma abbiamo fatto ciò che serviva per vincere, dosando anche bene le energie in vista della seconda fase. Bravi anche per la lucidità dimostrata nel momento di difficoltà, in cui abbiamo anche ritrovato la concentrazione per sfruttare i nostri punti di forza e controllare poi la gara. Manca ora una partita: vogliamo chiudere bene, salutare i nostri tifosi e arrivare nel miglior modo possibile alla post season. Con questa vittoria siamo riusciti ad arrivare terzi in griglia playoff, e per questo voglio fare un plauso a tutta la squadra, la società e lo staff: stiamo lavorando insieme da Agosto e credo questi siano i frutti del nostro lavoro. Adesso pensiamo a chiudere bene e a dare poi il meglio di noi stessi in ogni partita che dovremo giocare successivamente».

Borgomanero 74

Arona Basket 82

Arona: Galzerano 14, Realini 7, Zani 5, Ranzani, Thiella, Chinello n.e, Acconito 8, Ravasi 5, Zanoli 15, Scolamacchia, Pioppi 15, Peña 13. All: Petricca

GIOVANILI

U17 Gold che strappano una vittoria sofferta contro New Basket Team: 88-84 per gli aronesi, che fra errori e falli banali, regalano agli avversari ogni possibilità per restare in partita e allungare a due supplementari, riuscendo però a strappare il successo con i 25 di Melini a guidare la squadra.

Vince anche l'U17 Silver, che sempre al Pala Vikings regola Aosta con convinzione per 48-22. Una buona difesa permette ai padroni di casa di comandare per tutta la partita, con un solo terzo quarto traballante a fare da neo sul risultato.

Strappa una vittoria importante anche l'U15 Gold, che passa contro 5Pari per 84-69. Partita di alti e bassi, in un saliscendi di emozioni che trova conferma nell'ultimo quarto, dove Gallone e compagni trovano il sensazionale 28-7 che regala loro la vittoria.

Senza storia il match U14 Silver, in cui i giovani lacuali hanno la meglio su SBK Aosta. Un 70-40 che non lascia dubbi sull'andamento, con gli Aronesi a tenere banco e condurre sempre i giochi.

Sconfitta di 2 punti invece per l'U13 Silver, che cede in casa della capolista Union Basket. 54-52 amaro, vista l'ottima partenza, che però non è bastata a fermare il recupero dei ticinesi, che nel secondo tempo si sono rifatti sotto; sfortunati poi i biancoverdi con il tiro per il supplementare che per due volte non trova il fondo della retina.

Una vittoria e una sconfitta invece per la Serie C femminile: ottima prestazione a Cerano, dove le ragazze di coach Petricca tengono alto il ritmo e fuggono imponendosi sul 45-64; al contrario brutta sconfitta in chiusura della prima fase contro Auxilium, dove le giovani aronesi soffrono fisicità ed esperienza delle avversarie cedendo il passo 53-34. Sconfitta in ultimo anche l'U16 femminile, che in casa viene superata dalla forte Villaguardia per 30-72, in una partita dove il ritmo delle avversarie ha impedito alle padrone di casa di restare in gara.