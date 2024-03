Tempo di Finali Territoriali e nuovi gironi per i Fiöi del Cuneo Volley

Marzo porta sempre con se le prime finali giovanili, dove al termine dei gironi territoriali Cuneo-Asti, si assegnano i titoli e si accede alle fasi regionali di categoria. Le squadre della LabTravel Cuneo non sono da meno e dopo aver già conquistato il Titolo di Campioni Under 19 Interterritoriali si prepara ad affrontarne altre.

Giovedì 7 marzo , alle ore 21.00 presso il Pala ITIS di Cuneo , si disputerà la Finale Territoriale Under 17 maschile ; un derby tutto biancoblù tra la capolista LabTravel Cuneo Rossa allenata da coach Barbiero e la seconda classificata, la LabTravel Cuneo Bianca di coach Tavella. Una grande soddisfazione arrivare alla Finale con entrambe le proprie squadre di categoria, segnale positivo per tutto il movimento cuneese.

Sabato 9 marzo, invece sarà Semifinale Territoriale per l’Under 15!

La LabTravel Cuneo Rossa allenata dai coach Garino e Garro, capolista indiscussa del campionato territoriale con 16 vittorie su 16 partite giocate, ospiterà al Pala ITIS alle ore 15.30, la semifinale contro il Vbc Mondovì 4° classificato, in una gara secca. L’altra semifinale vedrà contrapposti Alba e Savigliano.

L’eventuale Finale Territoriale si svolgerà Sabato 16 marzo alle ore 15.30 (luogo da definire in base ai risultati delle semifinali).