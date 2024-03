FISI-AOC: i risultati della Coppa Europa a Verbier e delle gare di Glunzeger e Val Palot

COPPA EUROPA: DOMINIO AUSTRIACO NELLA DISCESA DI VERBIER, GREGORIO BERNARDI 28° E MARCO ABBRUZZESE 29° Dominio austriaco nella prima Discesa della Coppa Europa maschile disputata a Verbier. Nella località vallesana la partenza è stata rimandata di oltre un’ora per la scarsa visibilità. Alla fine ha vinto Manuel Traninger dello Ski Klub Groebming in 1’,35”,64, con 73/100 di vantaggio su Christoph Krenn dello Ski Klub Goestling-Hochkar e 91/100 su Stefan Rieser. Ottavo il primo degli italiani, il carabiniere sappadino Emanuele Buzzi, con un distacco di 1”,20/100 da Traninger.

Nono il lecchese Nicolò Molteni del Centro Sportivo Esercito, diciannovesimo il valtellinese Pietro Zazzi del Reit Ski Team Bormio, ventiquattresimo il finanziere bresciano Giovanni Franzoni e poi dal ventisettesimo al ventinovesimo posto il poliziotto Maximilian Ranzi, il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi e il poliziotto genovese Marco Abbruzzese.

MATILDE LORENZI TERZA NEL SECONDO GIGANTE FIS DI GLUNZEGER. A DENNI XHEPA LO SLALOM DEI CAMPIONATI UNGHERESI A KRONPLATZ

Nel secondo Gigante FIS di Glunzeger, in Tirolo, successo della diciannovenne austriaca Yvonne Gadola della Wintersportverein Sparkasse Bad Ischl, con il tempo totale di 1’,41”,89/100 e con un vantaggio di 26/100 sulla tedesca Sophia Zitzmann dello Ski Club Gaissach. Terza a65/100 e migliore delle italiane la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito.

A Plan de Corones-Kronplatz martedì 5 marzo si sono disputati due Slalom FIS, validi rispettivamente per i campionati nazionali ungheresi assoluti e per quelli della categoria Giovani. La gara maschile per il titolo assoluto ha visto al primo posto della classifica FIS l’albanese sestrierino Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere, che ha fermato i cronometri sul tempo totale di 1’,21”,08/100, staccando di 11/100 lo svedese Adam Palmer dell’Oerebro Slalomförening e 12/100 sul bulgaro Kalin Zlatkov dello Ski Club Ulen. Il migliore degli italiani è stato il comasco Francesco Riccardo Zucchini dell’Amateursportverein Raiffeisen Werbering, quinto assoluto. Nello Slalom valido per l’assegnazione del titolo giovanile ungherese affermazione del carabiniere laziale Riccardo Allegrini in 1’,22”,88/100, con distacchi rispettivamente di 16/100 e di 20/100 su Francesco Riccardo Zucchini e su Adam Palmer. Denni Xhepa è uscito nella prima manche, mentre il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, reduce da un’uscita nella seconda manche della gara per il titolo assoluto, ha chiuso al ventitreesimo posto.

Nella gara femminile valevole per il titolo assoluto ungherese prima la croata Nika Tomsic del BRM - Ask Branika Maribor, con il tempo totale di 1’,23”,42/100 e con distacchi rispettivamente di 47/100 e di 95/100 sull’andorrana Carla Ruf Mijares dell’Esquì Club Arinsal Pal e sulla finanziera altoatesina Celina Haller. Ventesimo posto per la carabiniera genovese Serena Viviani, che è invece uscita nella prima manche della gara valida per il titolo giovanile ungherese, vinta dalla svizzera Aline Hoepli dello Ski Club Gossau.

NELLO SLALOM FIS-NJR IN VAL PALOT MELISSA ASTEGIANO SECONDA ED EDOARDO SIMONELLI 2° ASPIRANTE. A LAVARONE FRANCESCO MAGLIANO 4°

In Val Palot martedì 5 marzo si è disputato il primo di due Slalom FIS-NJR validi per il Trofeo Vegallarm. La carabiniera limonese Melissa Astegiano è giunta seconda nella gara femminile, battuta per 82/100 dall’atleta di casa Giulia Romele del Val Palot Ski, che ha vinto con il tempo totale di 1’,21”,08/100. Terza ad 1”,21/100 l’Aspirante bergamasca Angelica Bettoni Mameli del GB Ski Club, quinta assoluta e seconda delle Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, diciassettesima assoluta e nona delle Aspiranti la milanese Marta D’Angelo del Sestriere, diciottesima la verzuolese Sofia Mattio dell’Equipe Limone, ventunesima delle Aspiranti la torinese Federica Jackie Musso dello Sci Club Sauze d’Oulx.

Il lombardo Nicolò Pedroncelli dello Ski Racing Camp ha vinto la gara maschile in 1’,17”,84/100, con 3/100 di vantaggio sul bergamasco Pietro Scesa dello Sci Club Radici Group e 20/100 sul valtellinese Mauro Antonio Manoni dello Sci Club Bormio. Sesto assoluto e secondo degli Aspiranti il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, staccato di 32/100, mentre il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard si è classificato nono, il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere decimo assoluto e quarto degli Aspiranti, il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato tredicesimo assoluto e quinto degli Aspiranti, Giulio Giacomo Landolina dello Sci Club Sauze d’Oulx decimo degli Aspiranti, il valsesiano Leone Barbè del Mera quindicesimo degli Aspiranti.

Nello Slalom FIS-NJR di Lavarone la gara maschile ha premiato il finanziere trentino Gian Marco Paci, che si è imposto con il tempo totale di 1’,35”,18/100, con 28/100 di vantaggio sul poliziotto trentino Tommaso Speri e con 37/100 sul fassano Federico Fontana dell’Unione Sportiva Monti Pallidi. Ottimo quarto a 51/100 l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone.