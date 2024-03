Campionati Italiani Assoluti: subito due medaglie per il Piemonte!

Si conclude la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti UnipolSai di Riccione: arrivano subito due medaglie per il Piemonte!

La prima medaglia della giornata arriva dalla prestazione di Francesca Fresia (CC Carabinieri/Aquatica Torino) sui 400 Misti. L’allieva di Maurizio Divano nuota in 4’38’’93 e conquista la medaglia d’argento.

Il secondo successo piemontese è targato Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino), l’allievo di Antonio Satta vince il bronzo nei 50 Stile Libero col crono di 22’’15.

Tra le grandi prestazioni della giornata troviamo il settimo posto nella finale B dei 50 Dorso Maschili di Lorenzo Actis Dato (Sisport) in 26”19 e l’ottava posizione di Gabriele Brambillaschi (Sisport) in 26”23.

Settima nella finale Junior dei 100 Rana Femminile Giorgia Crepaldi (Lib Nuoto Novara) in 1’11’’98.

Nella finale B dei 200 Farfalla maschili conclude in terza posizione Luca Bruno (Vo2 Nuoto Torino) con 2’01’’04 mentre si classifica ottavo nella finale A della distanza Simone Dutto (CC Carabinieri/CN Torino) chiudendo in 2’03’’70.