Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

Si chiude con una sconfitta la prima fase del Campionato Under 17 Gold per i ragazzi di Cuneo, che si qualificano comunque per la fase Top del campionato. Partono forte i locali che nei primi 2 quarti riescono ad imporre il proprio ritmo sia in fase offensiva che difensiva; alla fine dei primi 20’ di gioco il punteggio recita 34-29 per i locali. Al rientro dallo spogliatoio Oasi alza la propria intensità mentre Granda College perde diprecisione e lucidità. Ne approfittano i viaggianti che prima pareggiano e poi superano i locali senza più voltarsi indietro fino al 58-68 finale.

«Peccato per la sconfitta dopo 2 ottimi primi quarti. Purtroppo alla lunga Oasi ha avuto più energia e più lucidità di noi», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

1^ Divisione Regionale Maschile

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – DELFINI CARMAGNOLA 67-61

(8-15; 25-35; 45-48)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Castellino, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Bodino, Saladini, Zuppanelli. Coach: Lelli-Caroni.

Partita dalla doppia faccia per la Serie D maschile targata Agrimontana, nell’incontro casalingo contro i forti Delfini di Carmagnola. Un primo tempo poco produttivo in attacco e difese alquanto blande permettono agli ospiti di volare a +10 alla sirena dell’intervallo (25-35).

Al rientro dagli spogliatoi qualcosa è cambiato: l’intensità in difesa aumenta, in attacco la palla gira più fluida e la scelta dei tiri è migliore; Cuneo recupera, mette la freccia a 5 minuti dalla sirena finale e porta a casa 2 punti fondamentali per la classifica di questa fase. Cuneo vince 67-61 ma comunque complimenti a Carmagnola per la grinta e l’intensità messe in campo durante la partita.

Queste le parole di coach Lelli a fine partita: «Marzo è sinonimo di momenti importanti in ogni campionato. Ed è un momento di stanchezza per tutte le squadre che hanno lavorato con impegno e dedizione per i primi 6 mesi della stagione. È naturale che ci siano momenti di calo di intensità e di concentrazione: sta a noi convivere con questi momenti e saperli gestire reagendo nel modo giusto in ogni momento di ogni partita. Noi non ci montiamo la testa; abbiamo rispettato gli obiettivi stagionali di inizio anno, ora siamo in una posizione favorevole ma rimaniamo con un profilo basso, lavoriamo senza pressioni societarie, serenamente e con impegno e affrontiamo una partita alla volta.

Come si dice negli USA nel periodo della March Madness del College: "SURVIVE AND ADVANCE!". Questo deve essere il nostro motto da qui a fine stagione. Sono molto contento della reazione dei ragazzi nella seconda parte della partita, rimontare da -14 è stato un grande segnale di maturità cestistica. Ora testa alla prossima gara di domenica con una bellissima sorpresa per i nostri tifosi!»

Under 14 Silver 2011

ABC CARMAGNOLA – GRANDA COLLEGE CUNEO 69-59

(12-18; 28-34; 59-49)

GRANDA COLLEGE 2011: Franconiero, Tardivo, Tallone N., Picollo, Grosso, Dutto, Giordano, Maccario, Tallone M., Bianco, Cavallera, Politano. Coach: Lelli.

Ottima partita per il gruppo 2011 in Under 14 contro i giganti di Carmagnola. Due quarti giocati alla pari, uno vinto di 6 punti e uno, purtroppo fatale perso di 16 in cui Carmagnola ha fatto valere la propria fisicità sotto canestro. Chiaramente il fattore “rimbalzi” è stata la chiave della partita.

«Ma lo staff è contentissimo della qualità del gioco visto in campo; quello che si prova tutti i giorni in allenamento è stato fatto e conta quello. Avanti così!» queste le parole di Coach Lelli.

Under 13 Gold

GRANDA COLLEGE CUNEO – ERIDANIA BASKET 66-46

(21-13; 33-22; 49-39)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Politano, Caula, Tallone M., Graziano, Picollo, Grosso, Giordano, Maccario, Bianco, Musso. Coach: Lelli-Capelli.

Gran gara giocata dal gruppo 2011 nella seconda fase Under 13 Gold contro una squadra forte come Eridania.

Oggi il tiro da fuori è entrato con continuità (6 triple segnate) e si è notato meglio il lavoro sul gioco senza la palla che lo staff sta proponendo in allenamento. Ogni quarto la squadra è stata concentrata sia in attacco in difesa e si sono viste belle azioni sui tagli.

Under 13 Silver 2012

GRANDA COLLEGE 2012 – BC GATORS 46-56

(14-24; 22-34; 38-39)

GRANDA COLLEGE 2012: Dalmasso, Gallarato, Bottero, Castellino, Dutto, Grosso, Picollo, Armando, Fassio, Campana, Peano, Furlan. Coach: Lelli-Daino.

Cuneo parte male nel primo periodo, soprattutto in difesa e concede troppi punti agli ospiti Gators (ben 24 nei primi 10’). Nel secondo e terzo quarto Furlan e compagni raddrizzano un po' la gara tornando fino a -1 durante l’ultimo periodo. Ma proprio quando contava, la concentrazione e l’intensità difensiva sono calate e i Gators ne hanno approfittato fino al +10 finale (46-56).

«Nel complesso buona gara da parte dei nostri, calcolando che in questo campionato, utilissimo per fare esperienza, siamo sotto età. Avanti così!» queste le parole dello staff a fine gara.

Under 14 Silver 2010

GRANDA COLLEGE CUNEO 2010 – SBA ASTI 31-45

(8-17; 14-30; 21-35)

GRANDA COLLEGE: Costa, Di Grazia, Giannoni, D’Aversa, Giraudo, Marenco, , Amurao, Cutellè, Scognamiglio, Fikaj, Sardina. Coach: Capelli.

Partita sottotono per i ragazzi Silver 2010 che hanno la peggio contro gli avversari di Asti che sono più pronti, reattivi e intensi dei cuneesi.

Under 17 Femminile

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO – LAPOLISMILE 61-56

GENERALI GRANDA COLLEGE: Lokoka 6, Castellino 2, Occelli 17, Foglia 4, Lobuono 7, Lorusso 25, Nikaj, Ravera, Bramardi, Scossa, Pashollari. Coach: Persico-Tunzi.

Seconda di ritorno fase titolo per le nostre Bullets, che sfidano in casa le ragazze di Lapolismile per mantenere il secondo posto in classifica, dopo la partita poco convincente della settimana precedente. Cuneo, dopo aver lavorato duramente in settimana presenta in campo una forte difesa e tanta intensità tecnica e mentale; nonostante il ritardo alla fine dei primi 20’, Granda College riesce a trovare buone soluzioni per ribaltare il risultato e concludere la gara sul

61-56. Cuneo fa gli auguri di pronta guarigione a Bifano Ilaria infortunatasi durante la gara e di rivederci il più presto possibile sul parquet.

Under 19 Femminile

RHOVIGIUM BASKET – BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO 51-49

(14-16; 34-31, 49-45)

BAM GRANDA COLLEGE: Franceschini 10, Oberto, Lokoka 12, Lore 5, Occelli 1, Lo Buono 4, Marfulli 4, Bruschetta 11, Lorusso, Massa 2, Ouattara. Coach: Di Meo-Persico.

Bella gara di andata di interzona nazionale, quella giocata dalle cuneesi sul campo ostico di Rovigo. Le ospti, complici anche i 500 chilometri di trasferta nelle gambe, non iniziano con la giusta intensità e subiscono l’aggressività delle padrone di casa, che piazzano immediatamente un break di 8-0. Capitan Bruschetta e Lo Re riportano sotto le cuneesi con una tripla e un canestro da sotto, ridando fiducia alle compagne di squadra, che cominciano finalmente a giocare con il giusto piglio. A fine primo quarto, con due tiri liberi di Anna Massa, le cuneesi conducono di 2 lunghezze. Il vantaggio nel secondo quarto aumenta fino al +5, ma trenta secondi di delirio cuneese consente a Rovigo di rientrare e di andare all’intervallo sul +3.

Nei due quarti finali le due squadre si alternano al comando: Cuneo è imprecisa in attacco, ma trova adattamenti difensivi che limitano offensivamente le avversarie. Si arriva agli ultimi istanti con la palla del pareggio, che sfuma e regala la vittoria alle ragazze venete. Ovviamente nessun problema, in quanto queste gare si giocano sui due confronti e mercoledì prossimo le cuneesi avranno la possibilità di giocarsi la rivincita in casa, partendo da -2 della trasferta.