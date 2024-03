Moto club Alfieri: tanti impegni nel weekend

Domenica 10 marzo a Cavaglià (Biella) andrà in scena la prima gara degli Assoluti d'Italia di enduro. In griglia di partenza, a rappresentare il moto club Alfieri di Asti, ci saranno i piloti Gabriele Doglio (250 2T), Sabrina Lazzarino (Femminile). Gli Alfieri arrivano da un weekend impegnativo ma denso di soddisfazioni in Umbria, in occasione della prima gara del Campionato Italiano Under23/Senior, che ha delineato un bell’esordio del pilota Alessio Berger, quarto di classe (nella Cadetti 125) e 16esimo assoluto e un ottimo quarto posto di classe anche per Sabrina Lazzarino nella categoria Femminile.