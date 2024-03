La Wash4Green Pinerolo perde con un secco 3-0 contro Scandicci

Partita a senso unico quella disputata a Palazzo Wanny tra la Savino del Bene Scandicci e la Wash4Green Pinerolo . Nel turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di ritorno di Regular Season le ragazze di Marchiaro cadono su uno dei campi più difficili del campionato. Dopo un primo set giocato punto a punto si arrendono allo strapotere delle padrone di casa, brave a mettere in difficoltà la ricezione ospite grazie ad un servizio ficcante ed insidioso. Anche in attacco Scandicci lavora molto bene, Ruddins mette a segno 14 punti, in doppia cifra anche la sua compagna di reparto Zhu (12) ma la migliore è Antropova che, con i suoi 22 punti, di cui 2 ace e 4 muri con un ottimo 53% di efficienza in attacco, si aggiudica il premio MVP. Tra le fila piemontesi l’unica giocatrice ad andare in doppia cifra è Mason con 11 punti. Per Sorokaite e compagne sarà importante archiviare subito la sconfitta e puntare all’obiettivo Casalmaggiore. La Trasportipesanti è attesa domenica 10 alle ore 17:00 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte.

LA PARTITA

1 SET | Il primo punto della gara lo metto a segno la squadra di casa con Zhu. Le ospiti provano subito a mettere la testa avanti: Storck piazza e Mason in pipe sigla il doppio vantaggio (2-4). La fast di Washington accorcia e Ruddins pareggia subito i conti (5-5). La Wash4Green prova a rimettere le distanze con Storck dai nove metri e Polder a muro (6-10) ma Scandicci sfrutta bene il turno al servizio di Ruddins riportando il match in perfetto equilibrio (10-10). Si prosegue punto a punto (15-15) poi due errori nella metà campo di casa regalano nuovamente il vantaggio alle piemontesi (16-19). È Antropova a rimettere Scandicci sui giusti binari e Zhu in attacco a siglare il punto del sorpasso (20-19). Il servizio di Ruddins mette ancora una volta in difficoltà la ricezione ospite e in prima linea Zhu fa il resto. 1-0 Scandicci (25-19).

2 SET | La squadra di casa inizia con il piede giusto, Antropova e Washington per il 4-1. Alcuni errori tra le fila piemontesi consentono a Scandicci di rimanere con la testa avanti (11-7). Ruddins alterna attacchi in diagonale e parallela portando le sue sul +6 (17-11). La Savino Del Bene spinge sull’acceleratore con Washington al servizio che piazza l’ace del 18-11. Pinerolo ci prova, Mason con l’aiuto del nastro firma un punto diretto dai nove metri (21-14) ma il divario è troppo ampio, Antropova mette a terra il pallone del set point e il tap in di Zhu chiude 25-16.

3 SET | Prende subito in mano la guida del gioco la squadra di Barbolini. Antropova si mette in evidenza in attacco e poi al servizio (4-1). Akrari riporta palla nella propria metà campo ma Zhu con un attacco in diagonale conquista immediatamente il cambio palla (6-2). Il servizio di Nemeth non trova il rettangolo rosa ed è + 6 Savino Del Bene (10-4). In attacco Zhu non sbaglia un colpo mentre dall’altra parte della rete la Wash4Green non riesce a reagire. È un monologo della squadra di casa, Ruddins in attacco firma il match point poi dai nove metri chiude i giochi 25-13.

SALA STAMPA

Ekaterina Antropova Mvp (Savino Del Bene Scandicci): «Era una partita importante per noi, abbiamo fatto molto bene, soprattutto a mettere pressione con la nostra battuta e non lasciarle fare gioco veloce. Siamo state brave anche nella fase muro-difesa. Siamo felici e adesso ci prepariamo al prossimo match».

Francesca Cosi (Wash4Green Pinerolo): «Nel primo set abbiamo giocato bene, siamo rimaste sempre punto a punto poi Scandicci è stata più composta, hanno battuto molto bene e ci hanno messo in difficoltà in ricezione. Qualche demerito nostro ma loro sono state molto ordinate e nei set successivi si è visto che per noi è stato molto difficile rimanere dietro a quest’ordine che noi non avevamo».

IL TABELLINO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parziali (25/19, 25/16, 25/13)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zhu 12, Ruddins 14, Di Iulio, Nwakalor 3, Washington 8, Antropova 22, Armini (L), Parrocchiale (L). Non entrate: Alberti, Herbots, Villani, Ognjenovic, Da Silva, Diop. All. Barbolini.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 7, Cambi 2, Polder 5. Storck 3, Mason 11, Akrari 5, Moro (L), Nemeth 4, Cosi 2, Di Mario, Camera. Non entrate: Bernasconi. All. Marchiaro.

ARBITRI: Vagni Ilaria, Papadopol Veronica.

NOTE | Spettatori: 458. Durata set: 27’, 25’, 20’. Tot 72’. MVP: Ekaterina Antropova.