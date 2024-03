La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 espugna il PalaBorsani di Castellanza

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 esce dal vittoriosa dal PalaBorsani di Castellanza superando 0-3 la Uyba Volley Busto Arsizio.

La partita scivola via in un’ora e mezza di gioco e tre set quasi in fotocopia che vedono le biancoblù guadagnare un buon margine nella prima parte, subire il riavvicinamento delle padrone di casa nelle fasi centrali e infine allungare di nuovo nel finale. Contro la tenace formazione di Cichello le ragazze di Bregoli non esprimono la loro miglior pallavolo, ma fanno quanto basta per portare a casa il risultato pieno e aggiungere altri 3 importantissimi punti all’obiettivo del quinto posto in classifica.

Il premio di MVP va a una delle tante ex in campo, Kaja Grobelna, miglior realizzatrice dell’incontro con 18 punti. In doppia cifra fra le chieresi anche Skinner (14). Dall’altra parte della rete la trascinatrice è Piva (16 punti col 50% in attacco), seguita da Bracchi (13) e Sartori (11).