L'Avigliana Basket batte il Kolbe e si aggiudica i playoff

La Polisportiva Avigliana Basket nel suo secondo anno in DR2 (ex Promozione) conquista ancora i playoff, vincendo una gara incredibile con Kolbe Torino 79-78 dopo 1 tempo supplementare.

La gara di Avigliana rappresentava per il Kolbe un vero e proprio spareggio, per cercare di agguantare ancora uno dei primi 4 posti in classifica mentre per i padroni di casa era il primo dei 2 "match balI" a disposizione per garantirsi un posto fra le prime 4 in graduatoria. La gara non ha tradito le attese ed è stata sempre in perfetto equilibrio nonostante i due mini break di 10 punti di vantaggio dei padroni di casa nel 1° tempo.

I Greens, seppur privi del bomber Marco Barberis, tenuto a riposo dopo l'infortunio alla caviglia di Giaveno, hanno giocato una gara di grande intensità, riuscendo a prevalere grazie soprattutto all'esperienza ed alla superiorità fisica sotto i tabelloni. Gli ospiti possono invece recriminare per le scarse percentuali ai liberi e per l'infortunio al capitano Dal Col che li ha privati nel finale dell'unico lungo di ruolo.

Nelle ultime due gare di campionato i Greens con la certezza dei playoff in tasca, dovranno evitare passi falsi, per sperare in una delle prime due posizioni in classifica che garantiscono il vantaggio del fattore campo nel primo turno.

Prossima gara per la Polisportiva Avigliana venerdi 15 marzo sul difficile campo di Sant'Antonino per il derby di bassa valle con il Basket Condove.

Pol. Avigliana Basket 79

Kolbe Torino 78

Parziali (18-11; 15-19; 17-20; 17-17; 12-11)

Avigliana Basket: Barberis Christian 24; Favretto 16; Truffa 6; Molino 5; Valgina 15; Budai 4; Casuscelli 9, Borrelli, Piazza, Marabotto, Caniglia, Barberis M.