I Giaguari Torino tornano in campo contro i Frogs Legnano

I Giaguari Torino tornano sul campo di casa del Totta di Borgaretto dopo la vittoriosa trasferta di Firenze, dove hanno sconfitto i Warriors Bologna con un’altra prestazione decisamente convincente, e lo fanno da primi in classifica. Avversari di turno saranno quei Frogs Legnano che, storicamente, hanno sempre concesso poco o nulla ai gialloneri (diciannove vittorie ed un pareggio nei primi venti incontri, con la prima vittoria arrivata solamente nel 2006, per i Giaguari, 25 anni dopo la prima partita tra le due squadre), e che possono vantare tra le loro fila anche un giocatore, Sheehy-Guiseppi, con nel curriculum una fugace apparizione in NFL con i Cleveland Browns.

I Frogs arrivano da una sconfitta piuttosto netta nel loro esordio stagionale contro i Dolphins Ancona, e saranno sicuramente vogliosi di riscattare una prestazione opaca, per cui la sfida andrà presa con tutte le cautele del caso da parte dei Giaguari.

I torinesi sono lanciatissimi, in testa alla classifica in virtù delle due vittorie, entrambe ottenute segnando più di quaranta punti, ed un certo entusiasmo è scontato tra le fila dei gialloneri, e se negli anni scorsi l’entusiasmo si trasformava facilmente in sufficienza nell’approccio con le partite apparentemente facili, quest’anno non sembra proprio essere il caso.

La squadra ha mostrato una accresciuta maturità in queste due prime partite, che potrebbe essere la caratteristica vincente per dare quella marcia in più per affrontare un cammino che è ancora lungo e pieni di ostacoli, dovendo ancora affrontare le corazzate del campionato come Panthers, Guelfi e Skorpions. In queste prime partite i Giaguari hanno dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque, e le premesse per un campionato più che entusiasmante ci sono tutte.

Sul fronte offensivo a Bologna si è rivisto anche Tamsir Seck, che contro i Rhinos era apparso leggermente sottotono, oltre alla conferma dello stato di grazia di Nicholas Dalmasso, che ha sciorinato un’altra prestazione degna di nota, i cui numeri sono stati inferiori alla partita di esordio unicamente perché ha giocato il solo primo tempo.

A Firenze contro i Warriors, però, la vittoria è stata facilitata anche dalla prestazione maiuscola della difesa, che ha concesso davvero le briciole ai bolognesi (37 le yard totali guadagnate dai Warriors). Efficace in ogni reparto, il pacchetto difensivo torinese ha permesso al proprio attacco di partire da posizioni di campo favorevoli concedendo solamente un primo down all’attacco avversario (gli altri cinque sono arrivati da penalità). Con una difesa così è ovvio che anche il compito dell’attacco è decisamente facilitato.

L’occasione per restare in testa alla classifica è a portata di mano, ed i Giaguari faranno certamente qualsiasi cosa per non farsela sfuggire. Appuntamento, quindi, al Totta di Borgaretto (TO) domenica alle ore 15 per la sfida tra Giaguari Torino e Frogs Legnano.