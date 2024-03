Short Track: al PalaTazzoli i Campionati Italiani Junior

Lo short track giovanile vivrà il culmine della stagione nel fine settimana torinese che ospiterà i Campionati italiani della categoria Junior, organizzati dalla Velocisti Ghiaccio Torino. L’appuntamento è fissato per sabato 9 e domenica 10 marzo al PalaTazzoli, laddove i migliori atleti nazionali si sfideranno per contendersi i titoli, al maschile e al femminile, sui 500 m, 777 m, 1000 m e 1500 m. Partenza fissata per sabato alle ore 9 con gare che proseguiranno fino alle 17.30, mentre domenica il via sarà alle 8.30 con cerimonia di chiusura fissata per le 13.30.