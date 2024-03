Collegno Basket in trasferta a Serravalle

Trasferta insidiosa per i ragazzi di coach Comazzi che scendono in campo domani sera , sabato 9 marzo, alle ore 20:30 presso il PalaPatri di Serravalle Scrivia . A distanza di una settimana dalla sconfitta casalinga contro Castelfiorentino, Collegno Basket ha l'opportunità immediata di riscatto. La partita al PalaCollegno ha mostrato due facce per i Lions, capaci nel primo tempo di imporre un parziale di 11-0, seguito da una terza frazione da incubo con soli 9 punti segnati e 28 concessi. Positive le prestazioni di Tiagande (24 punti) e del capitano Tarditi (15).

D’altro canto, Serravalle, affacciatasi alla seconda fase con gli stessi punti di Collegno Basket (8), si presenta forte della prima posizione in questo girone Play-out condivisa con Oleggio (10 pt), dopo la vittoria contro Campus Piemonte (76-83), con Ruiu (25 punti) e Gay (15) sugli scudi.

Per la squadra di coach Edo Gatti, i punti di forza sono rappresentati dall'ala Taverna (16,2 pt) e dal playmaker Gay (13,7 pt), protagonisti nella scorsa stagione insieme al veterano Pavone (8,4 pt), della promozione dalla Serie C Gold condivisa proprio con Collegno. In doppia cifra anche il montenegrino Razic (10,8 pt).

Per Collegno finalmente disponibile De Bartolomeo, la scorsa gara a referto ma tenuto ancora a riposo da coach Comazzi.

Palla a due domani sera alle 20:30 presso il Pala Patri, in Via Rimembranza, Serravalle Scrivia (AL).

CLASSIFICA

OLEGGIO BASKET (*8) 10

SERRAVALLE (*8) 10

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 8

COLLEGNO BASKET (*8) 8

OLIMPIA LEGNAIA (*8) 8

SAVIGLIANO ASD (*6) 6

CASTELFIORENTINO (*2) 4

CAMPUS PIEMONTE (*2) 2

* Punteggio ereditato dalla prima fase