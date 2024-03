La Reale Mutua Torino ’81 Iren attende il big match contro Brescia

Dopo il pareggio contro il Bogliasco, la Reale Mutua Torino ’81 Iren vuole rialzare la testa questo sabato contro il Brescia Waterpolo, la squadra contendente per terzo posto in classifica. L’andata alla piscina Monumentale non ha visto vincitori, con il match che è finito in pareggio (11-11). I ragazzi di Simone Aversa si trovano al terzo posto a pari punti con i lombardi e ci si aspetta un incontro da clima play-off. Il Brescia arriva dalla sconfitta esterna contro Florentia e vorranno trovare la vittoria davanti al pubblico di casa.