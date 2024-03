Reale Mutua Fenera Chieri ’76: una vittoria per blindare il quinto posto in classifica

Una vittoria per blindare il quinto posto in classifica e garantirsi con due giornate d’anticipo la partecipazione a una coppa europea per il terzo anno di fila alle luce del recente annullamento dei Playoff Challenge: è l’obiettivo che si dà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in vista del match al PalaFenera che domani , sabato 9 marzo , alle ore 17 la opporrà al Bisonte Firenze . L’incontro è il primo anticipo che apre l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, terzultimo turno della regular season.

Quella col Bisonte è per Chieri il secondo impegno interno di fila contro una formazione toscana, dal momento che domenica scorsa al PalaFenera ha ospitato Scandicci. Nel girone d’andata le biancoblù hanno perso 3-2 entrambe le partite al Palazzo Wanny contro le due formazioni fiorentine. In classifica la squadra allenata da Carlo Parisi occupa il decimo posto con 24 punti ed è reduce da sei sconfitte consecutive. Il bilancio dei dodici precedenti fra i due club è di otto vittorie a quattro a favore di Firenze. Tre le ex: Alessia Mazzaro nell’organico allenato da Carlo Parisi, Ofelia Malinov e Fatim Kone fra le chieresi.

«Firenze è una squadra molto buona che all’andata ci aveva messo in difficoltà, soprattutto per il suo gioco veloce e per il suo break point perché ha davvero delle buone qualità in difesa: è facile che le azioni diventino molto lunghe e diventa complicato mettere la palla a terra – fa il punto Rachele Morello – Noi arriveremo con il coltello fra i denti ancora più del solito perché sappiamo che questi 3 punti sono molto importanti: consoliderebbero la nostra posizione in campionato, un obiettivo che assolutamente vogliamo raggiungere. Tutte queste cose sicuramente ci faranno arrivare alla partita carichi, ovviamente sempre con un pensiero alla finale d’andata della Coppa CEV di cui però ci occuperemo dal giorno dopo in vista della partenza per la Svizzera. Penso che la nostra forma è buona, stiamo ritrovando per bene il nostro ritmo, possiamo portare una buona prestazione perché quando ci sono queste partite importanti sappiamo essere presenti e guadagnare i punti che ci servono».