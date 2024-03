Novipiù Monferrato Basket: domani sera l'anticipo contro la HDL Nardò

GLI AVVERSARI

I ragazzi di coach Luca Dalmonte sono a quota 20 punti nel Girone Rosso e nella Fase a Orologio hanno vinto i primi due impegni contro Latina e Urania Milano, e perso le ultime due sfide con Cantù e Rieti. I salentini sono alla ricerca di punti preziosi per uscire dalla zona salvezza. La guardia americana Russ Smith è il giocatore più produttivo, con 14 punti e 4.8 assist di media nella seconda fase. Al suo fianco si alterneranno i playmaker Matteo Parravicini e Lorenzo Maspero. Completano il reparto esterni Andrea La Torre, Lorenzo Baldasso e Lazar Nikolic. Il centro è l'esperto Antonio Iannuzzi (11 punti e 8.5 rimbalzi), coadiuvato sotto le plance dall'altro giocatore a stelle e strisce, Wayne Stewart Jr. (11.3 punti e 5.8 rimbalzi). Dalla panchina l'ala forte Matteo Ferrara e il pivot Andrea Donda.

Novipiù Monferrato Basket che si appresta ad un'altra gara cruciale per il proprio cammino quando siamo giunti ormai al giro di boa della Fase a Orologio e prima del weekend di sosta per le Finali di Coppa Italia LNP di Roma. Coach Fabio Di Bella avrà tutti gli effettivi a disposizione.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Usciamo da un’ottima partita contro Verona persa solo nel finale. Troviamo Nardò sul nostro cammino, sapendo che per entrambe sarà un partita cruciale in termini di salvezza. Squadra che ama molto giocare nei primi 8 secondi in contropiede per trovare soluzioni in campo aperto e predilige giocare a ritmi molto alti. In difesa possono alternare più scelte sul pick and roll e sono molto aggressivi sul pallone. Hanno appena perso una partita contro Rieti e vorranno sicuramente riscattarsi contro di noi. Le chiavi della partita saranno sicuramente la gestione dei secondi sul cronometro e limitare il numero dei loro possessi. Non abbiamo infortunati e arriviamo alla partita al completo sapendo benissimo l’importanza capitale di questo scontro. Cercheremo di giocare la partita come una finale, sapendo che resta sempre meno tempo per fare punti utili in chiave salvezza, nostro obiettivo dichiarato che tutti condividiamo. Saremo pronti».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.