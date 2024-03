Igor Agil Volley: atteso un weekend intenso per le ragazze di coach Medici

Un week end intenso, impegnativo e con tanti obiettivi. La Igor Agil Volley si prepara a tre sfide molto importanti fra B1 e Under 18 . Andando in ordine cronologico, le Igorine saranno protagoniste nel campionato nazionale per la 18esima giornata di campionato sul campo di Volpiano sabato 9 marzo alle 17.30 contro una formazione molto esperta.

Domenica 10 marzo è tempo di finale territoriale: alle 10 semifinale al palaAgil contro Sammaborgo (alla stessa ora Issa Novara-Ovada alla palestra Pajetta a Novara). Alle 15 in contemporanea le due finali, 1/2 posto a Trecate in casa, 3/4 a Novara.

Parola all'allenatrice Barbara Medici: «Abbiamo due impegni (tre partite in tutto) entrambi molto importanti e nei quali conterà dare il meglio. Sabato giochiamo contro una squadra esperta e rodata, contro le mie ex atlete, e l'obiettivo sarà disputare una bella gara strappando qualche punto. Domenica, - dice - sarà determinante la vittoria del titolo territoriale per la classificazione nel tabellone regionale: un ottimo risultato, che sarebbe comunque importante per il gruppo, ci consentirebbe un cammino un pochino più agevole nel regionale».