I risultati delle gare disputate dagli atleti del Comitato FISI-AOC

A VERBIER VITTORIA SVIZZERA NELLA SECONDA DISCESA DI COPPA EUROPA. NONO GIOVANNI FRANZONI, MARCO ABBRUZZESE VENTISETTESIMO La seconda Discesa libera della Coppa Europa maschile a Verbier ha premiato lo svizzero Lars Rösti dello Ski Club Sankt Stefan, che ha chiuso con il tempo di 1’,36”,09/100 precedendo per 2/100 l’austriaco Manuel Traninger dello Ski Klub Gröbming e per 44/100 l’altro austriaco Christoph Krenn dello Ski Klub Goestling-Hochkar. Primo dei giovani e premiato insieme a Lars Rösti il connazionale Livio Hiltbrand dello Ski Club Weissemburg, sesto assoluto. Primo degli italiani il finanziere bresciano Giovanni Franzoni , nono a 90/100, seguito dal carabiniere sappadino Emanuele Buzzi undicesimo, dal valtellinese Pietro Zazzi del Reit Ski Team Bormio sedicesimo, dal lecchese Nicolò Molteni del Centro Sportivo Esercito ventunesimo e dal poliziotto genovese Marco Abbruzzese ventisettesimo. Al trentatreesimo posto il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi.

A POZZA DI FASSA LORENZO THOMAS BINI SETTIMO E OTTAVO NEI GIGANTI FIS BRITANNICI. IN VAL CASIES NONO POSTO PER SERENA VIVIANI IN SLALOM

Giornata intensa quella di giovedì 7 marzo a Pozza di Fassa, dove si sono disputati due Giganti FIS organizzati dalla Federazione Britannica.

L’esperto tedesco Stefan Luitz, uomo da Coppa del Mondo e tesserato per lo Ski Club Bolsterlang, ha vinto la prima gara maschile in 1’,39”,23/100, con un vantaggio di 1”,95/100 sul finanziere trentino Gian Marco Paci e di 1”,97/100 sul milanese Pietro Giovanni Motterlini del Centro Sportivo Esercito. Settimo posto a 2”,42/100 per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, sedicesimo per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, trentesimo per il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana. Nella gara 2 vittoria dello svizzero Nick Spoerri dello Ski Club Buehler in 1’,39”,19/100, con un distacco di 24/10 su Stefan Luitz e di 1”,20/100 sull’altro elvetico Cyril Eberle dello Ski Club Flumserberg. Ottavo posto as 1”,92/100 per Lorenzo Thomas Bini, ventiquattresimo per Leonardo Rigamonti e trentesimo per Carlo Cordone.

In Val Casies il 7 marzo si è invece disputato uno Slalom FIS, che in campo femminile è stato vinto dalla finlandese Silja Oskinen in 1’,16”,64/100. Nono posto per la carabiniera genovese Serena Viviani.

FESA ANDORRA CUP 2024: A GRANDVALIRA GIULIO PAOLO CAZZANIGA TERZO NEL SECONDO GIGANTE UNDER 16

Ancora un podio per il milanese Giulio Paolo Cazzaniga nel secondo Gigante della FESA Andorra Under 16 Cup a Grandvalira. L’atleta dello Sci Club Valchisone, già vincitore in Slalom, si è piazzato terzo a 28/100 dal tedesco Leonhard Wustmann. Il tempo totale del vincitore è stato di 2’,10”,30/100, con un vantaggio di 25/100 sul secondo classificato, lo statunitense Cayiu Demaggio.

CAMPIONATI REGIONALI CHILDREN: A SADOWSKI E PALTRINIERI LO SLALOM ALLIEVI, A CECCARELLI E VOTTERO IL GIGANTE RAGAZZI

Giovedì 7 marzo sulla pista 23 Olimpica del Melezet a Bardonecchia i migliori atleti Children del Comitato FISI Alpi Occidentali si sono sfidati nei Campionati Regionali, organizzati dal Comitato Sci Club Olimpici e dallo Sci Club Colomion. Lo Slalom degli Allievi ha premiato Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, con il tempo totale di

2’,06”,04/100 e con 44/100 di vantaggio su Michele Vivalda dello Sci Club Sestriere. Terzo a 69/100 Ettore Arturo Bussei Canone, anche lui del Sestriere.

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana, Lorenzo Croce del Lancia, Mattia Poggi del Mondolè Ski Team, Jacopo Acquarone dello Ski College Limone, Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, Ruggero Reita e Matteo Beozzi del Sestriere.

Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato è la nuova campionessa regionale Allieve, con il tempo totale tra le porte larghe di 2’,15”,67/100 e con distacchi rispettivamente di 1”,58/100 e di 3”,12/100 su Francesca Banchi del Sestriere e su Anita Frola dell’Equipe Beaulard. Completano la top ten Martina Mis del Sestriere, Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, Matilde Manzon del Sansicario Cesana, Beatrice Carle del Mondolè Ski Team, Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, Giorgia Massimello del Golden Team Ceccarelli e Caterina Bosco del Sauze d’Oulx.

Nel Gigante della categoria Ragazzi sulla pista Sellette 25 Bis doppietta del Golden Team Ceccarelli: primo Giovanni Ceccarelli in 1’,40”,20/100, con 1”,22/100 di vantaggio sul cugino e compagno di squadra Yuri Colturi. Terzo ad 1”,26/100 Pietro Desogus del Borgata Sestriere, quarto Pietro Magro del Liberi Tutti e, a seguire nei primi dieci Felix Baldi del Golden Team Ceccarelli, Emanuele Croce del Lancia, Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone, Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli, Federico Goggi del Borgata Sestriere e Romeo Calcagno del Mondolè Ski Team. Prima delle Ragazze è stata Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere, con il tempo totale di 1’,45”,21/100 e con 37/100 di vantaggio su Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone. Terza a 2”,82/100 Emma Castagnola del Mondolè Ski Team. Completano la top ten Bianca Orsero dell’Equipe Limone, Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna, Vittoria Chiarelli dell’Equipe Beaulard, Lucia Macagno dello Sci Club Limone, Beatrice Godina del Golden Team Ceccarelli, Allegra Lasagna di Montemagno dello Sci Club Sestriere e, appaiate al decimo posto, AriannaDante del Sansicario Cesana e Maria Casaccia del Mera.

CRITERIUM REGIONALE CUCCIOLI: A LIMONE VINCONO BRUNO, MAGGIANI CAMINELLI, CAIROLI E GIACHINO

Sulla pista Alpetta giovedì 7 marzo l’Equipe Limone e lo Ski College Limone hanno organizzato congiuntamente le gare del Criterium Regionale Cuccioli valide per il Trofeo Cirifer e come prove di qualificazione per il Criterium Nazionale, in programma a La Thuile da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Nel Gigante dei Cuccioli 1 Under 11 del 2013 successo diEdoardo Cairoli dell’Equipe Limone con il tempo di 42”,82/100.

Al secondo e terzo posto Marco Menardi dello Sci Club Limone e Vittorio Cattoretti dello Sci Club Sestriere, staccati rispettivamente di 30/100 e di 1”,09/100. Completano la top five Francesco Rao dello Ski Team Sauze 2012 e Lorenzo Barabino dello Sci Club Bardonecchia. La più veloce delle Under 11 è stata Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone, al traguardo in 41”,86/100. Alle sue spalle, appaiate al secondo posto, Lea Destefanis dell’Equipe Limone e Laura Armando dello Sci Club Claviere, staccate di 1”,53/100. Al quarto posto Giulia Tonelli dell’asd Les Arnauds e al quinto Melissa Begnis dell’Equipe Beaulard.

Tra i Cuccioli 2 Under 12 nati nel 2012 primo Andrea Bruno dello Sci Club Claviere in 40”,49/100, con 57/100 di vantaggio su Leone Vitali dell’Equipe Beaulard e 59/100 su Carlo Bertazzini del Golden Team Ceccarelli. Al quarto posto Giacomo Queirolo del Mondolè Ski Team e al quinto Edoardo Alberto Gallia del Golden Team Ceccarelli. Sofia Maggiani Caminelli dello Ski Team Sauze 2012 ha vinto la gara femminile in 39”,63/100, staccando di 1”,13/100 Vittoria Simonelli del Mondolé Ski Team e di 2”,08/100 Clotilde Arfino dello Sci Club Varallo. Completano la top five Lucia Malano della Scuderia Sestriere e Lavinia Valentini dello Sci Club Bardonecchia.