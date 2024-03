Basket Torino: preview Reale Mutua Torino vs Unieuro Forlì

Un test di assoluto livello per provare a tenere viva la propria imbattibilità nella fase a orologio: la Reale Mutua Basket Torino si appresta ad affrontare un match difficile sul campo della Unieuro Forlì , la capolista del Girone Rosso nonché unica squadra dell'intero campionato ancora imbattuta in casa. Appuntamento domani ( domenica 10 marzo ) alle ore 20.00 alla Unieuro Arena di Forlì . «Ci attende evidentemente una delle partite più impegnative e di significato affrontate finora», commenta coach Franco Ciani in sede di presentazione del match. «Andiamo a giocare in casa della prima della classe del Girone Rosso, senza dubbio servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo e quindi dobbiamo approcciare questa sfida nel modo giusto. Ci aspettiamo una partita difficilissima sotto il punto di vista fisico e tattico, contro una squadra che ha confermato la propria guida tecnica e il proprio DNA. Una sfida difficile ma anche molto stimolante.»

GLI AVVERSARI

Capolista del Girone Rosso con un eccellente record di 22 vittorie e 4 sconfitte. Unica squadra ancora imbattuta sul proprio campo con 13 vittorie in altrettante partite. Come Torino, è reduce da cinque vittorie consecutive. Bastano queste informazioni per riassumere il grado di difficoltà della sfida che la Reale Mutua dovrà affrontare domenica. Una squadra brillantemente gestita da coach Antimo Martino, Forlì può essere considerata a tutti gli effetti una delle principali contendenti al salto di categoria. Uno scacchiere di alto livello a disposizione di coach Martino, che però deve fare i conti con il punto interrogativo che riguarda Kadeem Allen, la guardia americana, che ha saltato l'ultima partita contro la Luiss Roma per infortunio.

Con Allen fuori dai giochi nell'ultimo impegno contro Roma, coach Martino ha schierato un backcourt tutto italiano con Fabio Valentini e Federico Zampini, due registi giovani e di talento, con caratteristiche fisiche molto diverse (Valentini piccolo e scattante, Zampini con un importante taglia fisica per il ruolo e capacità di gestione dei ritmi).

A completare il reparto piccoli, per dare fiato alle guardie titolari, ci sono il veteranissimo Daniele Cinciarini e il torinese Maurizio Tassone.

In posizione di 3 titolare c'è Luca Pollone, ala che tira con il 38% dall'arco, mentre a guidare il reparto lunghi della Unieuro troviamo l'americano Xavier Johnson, un 4 di buone doti tecniche e atletiche, che ha chiuso la prima fase con oltre 14 punti e 8 rimbalzi di media. Sotto canestro c'è Giacomo Zilli a portare sostanza e fisicità. Avere Davide Pascolo in uscita dalla panchina è un vero lusso per la Unieuro: giocatore di grande esperienza anche su palcoscenici più importanti, Pascolo è un lungo di grande tecnica nei pressi del canestro. Proprio Pascolo è stato l'autore del canestro vincente nell'ultima gara contro Roma. Completano le rotazioni l'ala Todor Radonjic e il play Michele Munari.

NOTE E INJURY REPORT

Assente Marco Cusin per infortunio (lesione di grado intermedio al lungo adduttore sinistro).

DIRETTA STREAMING

Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook)