Cuneo Volley: nuova partnership con Nord Ovest spa

Cuneo Volley sigla una nuova partnership con un’eccellenza del territorio, la Nord Ovest spa , professionisti nelle spedizioni a 360°. La collaborazione è di duplice interesse da parte dell’azienda cuneese, in quanto supporterà sia la Serie A2 maschile di pallavolo che la Serie A di Sitting Volley. Per siglare questa intesa una delegazione di atleti di entrambe le squadre ha visitato la sede di Cuneo. «La Nord Ovest sostiene il benessere delle persone – dichiara Valentina Mellano CEO di Nord Ovest – e il sano sport è un elemento fondamentale perché le persone stiano bene. Per questo Nord Ovest è lieta di sostenere la Cuneo Volley e il Sitting Volley nelle sue attività».

Da Nord Ovest spa si trovano professionisti della Spedizione, impegnati a gestire in maniera personalizzata i trasporti delle merci dei propri clienti, nazionali e internazionali, una vera e propria equipe con tanti consulenti esperti nelle diverse tematiche del commercio internazionale che lavorano in sinergia per assicurare il massimo vantaggio in termini di tempi e costi, garantendo un servizio di spedizione nazionale e internazionale sempre puntuale e affidabile.

Affrontano ogni nuova richiesta di trasporto via terra, via aerea o via mare come una sfida da vincere, con un approccio globale e performante per assicurare una completa soddisfazione in tutte le fasi e permettere ai clienti di beneficiare serenamente dei propri servizi, senza dar loro alcuna preoccupazione né di tipo logistico, né fiscale o doganale.

Studiano caso per caso strategie mirate per offrire condizioni di logistica ottimali al miglior prezzo, accompagnando il cliente in ogni step della spedizione, dalla consulenza doganale allo stoccaggio, dall’assistenza logistica alla puntuale consegna a destino.