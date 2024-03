Tennis: Gola ha fatto finale in doppio nel 15.000 $ ITF di Antalya

Seconda finale in carriera per il cuneese Andrea Gola, portacolori del Country Club Cuneo in serie B2 maschile e giocatore che frequenta ormai da diverse stagioni il circuito internazionale ITF, nella specialità del doppio.

Il 22enne che si allena ai Ronchiverdi nel team diretto da coach Laurent Bondaz, l’ha centrata ad Antalya (Tur) in coppia con Giuseppe La Vela.

I due hanno esordito superando con un doppio 6-2 i rumeni Manda e Marinescu. In semifinale hanno eliminato il tandem primo della lista al via, composto dal ceco Duda e dal tedesco Heller. Dopo aver vinto 6-3 la prima frazione Gola e La Vela hanno incassato il ritiro della coppia rivale. Nella sfida per il titolo hanno trovato dalla parte opposta della rete la coppia seconda testa di serie, formata dall’americano Felix Corwin e dal bulgaro Anthony Genov.