Il Bisonte Firenze vince al PalaFenera

Passo falso della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al PalaFenera contro il Bisonte Firenze. La squadra di Parisi si impone 0-3, centra il quarto successo di fila e il quinto degli ultimi sei confronti con le biancoblù, e interrompe in campionato una striscia negativa di sei sconfitte. Per le ragazze di Bregoli la conquista del matematico quinto posto in classifica è rimandata. Il risultato premia meritatamente Firenze che interpreta meglio la partita. Le toscane fanno la differenza soprattutto al servizio mettendo in grossa difficoltà la ricezione chierese (8 gli ace realizzati) e nella fase break. Con un po’ di turnover in vista della finale di Coppa CEV (vengono tenute a riposo Grobelna e Skinner) Chieri mette in campo troppo poco e con troppo poca continuità per poter sperare di contrastare le ospiti. I set conclusi 20-25, 23-25 e 18-25 non fanno una piega. Il premio di MVP va a Mazzaro, alla prima da ex al PalaFenera. Top scorer Anthouli con 16 punti, mentre le migliori realizzatrici del Bisonte sono Kipp (14), Alsmeier (12) e Ishikawa (11).

La cronaca

Primo set – Alsmeier con un attacco e un ace mette a terra i primi due punti del match. Dopo un primo time-out sull’1-4 le chieresi risalgono a 5-6 (muro di Gray), ma a seguito di un videocheck favorevole a Firenze le ospiti tornano ad allungare, spingendo Bregoli sul 5-10 a esaurire i time-out. Sul 5-11 (ace di Acciarri) Chieri inizia a contrastare in modo efficace il servizio ospite, ritrovando solidità nel muro-difesa e ritmo in attacco. Riavvicinatesi a 11-13 (muro di Zakchaiou) e 13-15 (Anthouli), le biancoblù subiscono un nuovo break su servizio di Ishikawa che piazza pure due ace. Bregoli inserisce Jatzko per Omoruyi e Weitzel per Zakchaiou senza riuscire a cambiare l’inerzia del set che resta appannaggio del Bisonte. E’ Ishikawa a chiudere la frazione 20-25 alla seconda palla set.

Secondo set – Dopo un inizio di nuovo contratto (1-5, Ishikawa) Chieri trova per la prima volta nell’incontro la parità sul 5-5 (Zakchaiou) e il primo vantaggio sul 9-8 (Omoruyi). Il punto a punto prosegue fino al 12-12 quando Firenze con un muro di Battistoni e l’attacco di Alsmeier ritrova il doppio vantaggio. Un altro attacco di Alsmeier (12-15) spinge Bregoli a fermare il gioco. Al rientro in campo Zakchaiou torna a muovere il punteggio chierese con un muro (13-15). Il distacco di due punti resta invariato fin quando sul 21-23 la neo entrata Kone e Anthouli firmano il 23-23. Nelle due azioni successive Chieri non riesce a chiudere diversi contrattacchi e due muri di Mazzaro sanciscono il 23-25.

Terzo set – Rispetto ai due set precedenti l’avvio è più equilibrato, ma sul 6-6 il punteggio gira decisamente a favore di Firenze. Da 8-10 le ospiti strappano a 8-14 su servizio di Mazzaro grazie agli attacchi di Kipp, Acciarri e Ishikawa. Toccato il passivo massimo di 7 punti sul 7-16 Chieri si riavvicina a 17-20. Un primo tempo di Mazzaro ferma la rimonta biancoblù. Nel finale le toscane si mantengono a distanza di sicurezza e fanno scendere i titoli di coda alla prima palla match con un ace di Ishikawa (18-21).

Il commento

Rachele Morello: «Testa già alla Coppa CEV? No, non mi sento di dire così, anzi, questa partita era molto importante anche per la classifica. Secondo me c’è stato un approccio sbagliato anche se sapevamo di dover affrontare una partita alla volta perché stiamo giocando tante finali, e questa lo era»

Alessia Mazzaro: «Sono contenta per la mia squadra. Siamo uscite da un periodo difficile, cerchiamo di chiudere la stagione con il sorriso. Bellissimo tornare qui, come sempre ho trovato una grande famiglia».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0

Bisonte Firenze 3

Parzilai (20-25; 23-25; 18-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov, Anthouli 16, Zakchaiou 6, Gray 8, Kingdon 9, Omoruyi 4; Spirito (L); Morello, Jatzko 3, Weitzel 2, Kone 1. N. e. Grobelna, Skinner, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

IL BISONTE FIRENZE: Battistoni 2, Kipp 14, Acciarri 8, Mazzaro 7, Alsmeier 12, Ishikawa 11; Leonardi (L); Lazic 1, Ribechi, N. e. Agrifoglio, Montalvo, Kraiduba, Graziani (2L). All. Parisi; 2° Cervellin.

ARBITRI: Cavalieri di Lamezia Terme e Canessa di Bari.

NOTE: prima del fischio d’inizio è stato consegnato un mazzo di fuori all’ex Alessia Mazzaro. Presenti 1013 spettatori. Durata set: 26′, 25′, 27′. Errori in battuta: 11-11. Ace: 0-8. Ricezione positiva: 54%-67%. Ricezione perfetta: 32%-33%. Positività in attacco: 50%-54%. Errori in attacco: Muri vincenti: 7-6. MVP: Mazzaro.