Sconfitta per le Igorine a Volpiano

Trasferta senza punti per le Igorine In B1. La Igor Agil Volley parte molto bene e poi cede all'esperienza di Savis Volley Volpiano 3-0 (25-22; 25-16; 25-6) nella sfida che vale la 18esima giornata di campionato.

In campo Guatteo opposto e Martelli in regia, Bianchi C e Moiran al centro, Talerico e Del Freo schiacciatori, Badalamenti libero (nel corso del match in campo Marianelli e Brezza).