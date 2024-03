Monferrato Basket: a Lecce vince Nardò

Rossoblu in partita per tre quarti con 5 giocatori in doppia cifra. Poi Basket Nardó scappa e non ce n’è più per nessuno. Ora una settimana di stop per la Coppa Italia. Poi si tornerà al PalaEnergica Paolo Ferraris sabato 23 Marzo contro la corazzata Forlì.

Pronti-via: Iannuzzi sfida Martinoni. Smith con una penetrazione importante fa subito capire che serata sarà. Due triple di Martinoni. 8-12 per la Novipiù. La Torre riporta avanti i suoi. Smith allunga da fuori. 18-12: timeout Monferrato Basket. Buon viaggio di Kelly in lunetta. Maspeto recupera palla e va indisturbato a canestro. In campo anche Pianegonda che ai liberi è preciso. Primo quarto che si chiude sul 25-18. Buon break di Fantoma. 5 punti in successione. Nardò da fuori si tiene a distanza. Fall trova il pareggio sul 30-30. Pepper si sblocca da fuori. Nardò continua a segnare: bella giocata di Kelly in risposta. Calzavara conferma la parità a un minuto dalla sirena. Novipiù mette il naso avanti. Martinoni corregge a canestro. 41-44 con cui si va all’intervallo.

Tornati in campo subito break Nardò. 50-46. La Torre conferma il super momento. Timeout Monferrato. La tripla di Calzavara sembra rimettere in carreggiata i ragazzi di coach Di Bella. 52-51. Fall schiaccia per il nuovo sorpasso. Partita in equilibrio. Steward gioco da 3 punti. Smith tripla più fallo. È il momento cruciale dell’incontro. Castellino segna in contropiede ma la tripla di La Torre chiude di fatto il quarto sul 71-62. La Novipiù fatica al rimbalzo. Nardò continua a correre e segnare. Baldasso da fuori è una sentenza. Pepper aggiusta i conti dalla lunetta. Calzavara in risposta di Baldasso. -14 a metà quarto. Smith incrementa il proprio bottino superando quota 30 punti. Novipiù perde un po’ di fiducia sbagliando qualche soluzione offensiva di troppo. Il passivo aumenta. Partita che va a una direzione sola. Padroni di casa che dilagano nel finale: sirena che sancisce il 100-80 per Nardò.

Il tabellino

HDL Nardò Basket 100

Novipiù Monferrato 80

Parziali (25-18, 16-26, 30-18, 29-18)

HDL Nardò Basket: Russ Smith 36 (9/18, 3/6), Wayne Stewart jr 14 (5/10, 0/2), Antonio Iannuzzi 14 (6/12, 0/0), Lorenzo Maspero 11 (4/5, 1/3), Lorenzo Baldasso 9 (0/0, 3/6), Andrea La torre 8 (1/1, 2/5), Lazar Nikolic 4 (1/2, 0/4), Matteo Ferrara 4 (2/2, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Scarano 0 (0/0, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato: C.j. Kelly 20 (3/5, 3/8), Niccolo Martinoni 14 (4/8, 2/2), Andrea Calzavara 10 (1/3, 2/3), Abdel Fall 10 (4/9, 0/1), Tommaso Fantoma 10 (2/3, 2/4), Dalton Pepper 8 (2/6, 1/6), Nicolo Castellino 6 (1/1, 0/0), Tommy Pianegonda 2 (0/0, 0/1), Raffaele Romano 0 (0/1, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/0, 0/0)