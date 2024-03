La Wash4Green Pinerolo cede alla Trasportipesanti Casalmaggiore

Un match dominato per lo più dalle ospiti brave a giocare a viso aperto e sfruttare ogni spazio. Pinerolo manca, invece, nell’approccio alla gara, meno aggressivo del solito e in campo la ricezione fatica a lavorare bene. Nei numeri, infatti, le ospiti fanno meglio al servizio (10 ace contro i soli 3 di Pinerolo) ma anche in attacco si impongono con un’efficienza del 34% contro il 29% delle pinelle. Smarzek è la mvp e top scorer del match. Per l’opposta polacca 23 punti con 3 ace e 1 muro. Nella metà campo piemontese fa bene Akrari che chiude a 17 punti con l’82% di efficienza in attacco insieme a Nemeth, a referto con 19 punti.

LA PARTITA

1 SET | Hancock al servizio mette subito in difficoltà la seconda linea di casa (0-3). Mason firma il primo punto delle biancoblù ma ripresa palla con il primo tempo di Manfredini, Casalmaggiore allunga con Smarzek dai nove metri (3-11). La ricezione di Pinerolo fatica mentre dall’altra parte della rete tutto funziona alla perfezione, Lee non sbaglia un colpo e porta le compagne sul 5-18. È un monologo delle ospiti che conquistano il set point con Perinelli e chiudono 15-25 con l’attacco da seconda linea di Smarzek.

2 SET | La Wash4Green inizia a giocare nel secondo parziale, subito in evidenza Akrari per il 3-1. Smarzek accorcia e Lee aggancia poi le due formazioni procedono punto a punto fino a metà set quando le padrone di casa mettono la testa avanti con Nemeth che prima attacca poi mura Lee siglando il +3 (16-13). Sorokaite tiene bene il servizio consentendo alle compagne un gioco fluido e veloce. Pinerolo spinge sull’acceleratore imponendo il proprio gioco alle avversarie. Si va sull’1-1 (25-15). Palla al centro.

3 SET | Parte con il piede giusto Casalmaggiore che con Manfredini in prima linea sale subito 2-6. La ricezione di Pinerolo incappa nelle stesse difficoltà del primo parziale questa volta sotto i colpi di Lohuis (7-14). Cosi non passa, fermata dal muro di Smarzek che vale il 9-18. Il divario è troppo ampio e la Wash4Green fatica a trovare il giusto ritmo di gioco (12-22). L’attacco di Sorokaite non oltrepassa la rete regalando così il vantaggio alle ospiti (14-25).

4 SET | Nemeth porta subito le compagne avanti 3-1. La Trasportipesanti, ripresa palla, aggancia con la pipe vincente di Lee poi supera con Smarzek in attacco e Manfredini al servizio (4-6). Pinerolo insegue, rimane in scia alle avversarie ma Casalmaggiore non cede, Perinelli sfrutta bene le mani del muro e sigla il +4 (12-16). Nemeth non passa e Marchiaro ferma il gioco. Pinerolo ci prova, Cambi si affida ad Akrari che non sbaglia un attacco (18-20) ma le ospiti con grande determinazione puntano dritte all’obiettivo vittoria e con Smarzek conquistano il match point. Cagnin dalla linea dei nove metri, aiutata dal nastro della rete, sigla l’ace del 19-25.

SALA STAMPA

Malwina Smarzek MVP (Trasportipesanti Casalmaggiore): «Matematicamente abbiamo ancora la possibilità di entrare nei playoff ma è molto dura. Il primo step l’abbiamo fatto oggi, mancano ancora due partite e sappiamo benissimo che dobbiamo fare tre punti in entrambe. Sono contenta perché non è stata una partita facile, sappiamo che loro giocano bene soprattutto in casa ma noi siamo state più brave».

Yasmina Akrari (Wash4Green Pinerolo): «L’approccio oggi è stato sbagliato, non siamo partite con la nostra solita aggressività. Sappiamo che Casalmaggiore è una squadra che se la si lascia giocare, gioca e dovevamo opporci in modo più convinto da subito infatti il set che abbiamo vinto è stata un’altra musica. Negli altri molto demerito nostro, loro hanno giocato una bella pallavolo ma noi le abbiamo lasciate fare. Adesso andiamo a Conegliano con un animo leggero, senza nulla da perdere. Prima però resettiamo questa sconfitta e poi si vedrà».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 1

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 3

Parziali (15/25, 25/15, 14/25, 19/25)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 10, Cambi 3, Polder 4, Nemeth 19, Mason 5, Akrari 17, Moro (L), Storck 1, Camera, Cosi, Di Mario. Non entrate: Bernasconi. All. Marchiaro.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Perinelli 10, Lohuis 10, Manfredini 11, Hancock 4, Smarzek 23, Lee 14, De Bortoli (L), Cagnin 1, Avenia. Non entrate: Colombo, Edwards, Obossa, Faraone (L). All. Pintus.

ARBITRI: Brunelli Michele, Boris Roberto.

NOTE | Spettatori: 1480. Durata set: 22’, 20’, 21’, 27’. Tot 90’. MVP: Malwina Smarzek.