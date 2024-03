Cuneo mette al sicuro il secondo posto con un 3-0 contro Ortona

Vittoria netta per Cuneo, che in 3 set chiude il match e si assicura il 2° posto per questa giornata, nonostante Siena giochi domani il posticipo con Aversa, per differenza di vittorie. Mancano solo più due giornate al termine della Regular Season, la prossima sarà trasferta nell’anticipo di sabato 16 alle ore 20.30 a Prata di Pordenone, mentre l’ultima sarà in casa domenica 24 alle ore 18.00 contro Cantù. Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L). Coach Lanci schiera: Dimitrov palleggio, Cantagalli opposto, Fabi e Patriarca al centro, Bertoli e Marshall schiacciatori; Benedicenti (L). Inizio equilibrato al Palaspot di Cuneo, poi un break da parte dei padroni di casa mette un paio di punti di distacco. Sul 16-12 dopo il mani out di Gottardo, coach Lanci chiama il primo time out di serata. Sul 19-16 entra Bristot al servizio per Volpato, ma termina in rete mandando Patriarca dai nove metri per Ortona. Dopo l’ace di Capitan Botto che vale il 22-18, la panchina ortonese chiama il secondo tempo tecnico a disposizione. Sul 23-20 entra Del Vecchio per Bergoli e Andreopoulos per Gottardo che rientra l’azione dopo. Sul set point entra Cioffi per Sottile ad alzare il muro; dai nove metri cuneesi l’opposto cuneese, ma Cantagalli lo annulla con un mani out. La chiude Gottardo sul 25-22. Parte bene Cuneo nella seconda frazione, poi il muro di Volpato su Marshall, 500esimo della sua carriera, vale l’8-4 e il primo time out per Ortona. Il gioco procede punto a punto, con i padroni di casa sempre in vantaggio. Sul finale di set l’ingresso di Andreopoulos per Gottardo. L’errore al servizio di Bertoli vale il set ball per Cuneo; dai nove metri Codarin per i biancoblù. Chiude il set Andreopoulos sul 25-18.

Cuneo si lancia con un 6-1 iniziale, mentre nel campo ortonese i punti sembrano essere un’esclusiva di Bertoli. Sul 16-9 coach Lanci termina i time out a sua disposizione. Capitan Botto sugli scudi tra le fila casalinghe. Termina out il servizio di Ortona e con un 25-17, Cuneo si aggiudica il match per 3-0.

MVP di serata il regista cuneese, Daniele Sottile, premiato da Daniele Ribero, sponsor match day Ribero Autotrasporti e Autogru. Premio Fair Play a Leonel Marshall offerto da Santero 958. Premiato anche Marco Volpato per i 500 muri in carriera.

Al termine della partita Coach Battocchio: «Non era per niente facile, noi sapevamo che avrebbero giocato forte perché con tre punti oggi avrebbero potuto salvarsi perché i prossimi per loro saranno scontri diretti. In cambio palla con ricezione positiva, è stata una delle gare in cui abbiamo fatto più fatica, non come errori e murate perché abbiamo fatto bene, ma loro ci hanno difeso molto proprio perché sono una squadra forte. Noi abbiamo fatto una delle migliori partite della regular season».

Il prossimo appuntamento con i biancoblù sarà in trasferta nell’anticipo di Sabato 16 marzo alle ore 20.30 in diretta gratuita su Volleyball World TV. Per l’occasione, essendo l’ultima trasferta di Regular Season, il “Circolo la Fenice” di Vignolo organizza la grigliata di carne + partita dalle ore 19.00, prenotazione obbligatoria entro mercoledì a Gianluca Graffino +39 329 8372823.

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Sieco Service Ortona 0

Parziali (25-22/25-18/25-17)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 2, Jensen 13, Volpato 5, Codarin 8, Gottardo 11, Botto (K) 15; Staforini (L1); Bristot, Cioffi, Andreopoulos 1. N.e. Giacomini, Colangelo, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 80%; Attacco: 49%; Muri 9; Ace 4.



Sieco Service Ortona: Dimitrov 1, Cantagalli 11, Fabi 4, Patriarca 3, Bertoli 10, Marshall 8; Benedicenti (L1); Del Vecchio, Tognoni, Lapkov 2, Broccatelli (L2). N.e. Lanci.

All.: Nunzio Lanci.

II All.: Luca Di Pietro.

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 42%; Muri 4; Ace 0.

Durata set: 28’, 26’, 29’.

Durata totale: 83’.