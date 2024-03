Assoluti Unipolsai: Viberti Argento, Bronzo per Fresia

Nella finale Junior dei 400 Stile Libero femminili conclude in quarta posizione Matilde Varengo (CS Roero) con 4’19’’86.

Si classifica settimo nella finale A dei 400 Misti maschili Lorenzo Altini (CN Torino) con 4’25’’34.

Arriva seconda nella finale B dei 200 Dorso femminili Giada Gorlier (Aquatica Torino) con il crono di 2’15’’74.

Nella finale Junior dei 50 Farfalla è terza Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto) chiudendo col tempo di 27’’53. Nella finale B di questa distanza troviamo Sara Curtis (CS Roero) al primo posto con 26’’96, quinta Carola Valle (CN Torino) con 27’’49 e settima Beatrice Demasi (RN Torino) con 27’’61.

In chiusura è stata premiata la classifica per società, nella classifica civile del settore femminile troviamo nella top 10: al settimo posto il CS Roero (12esimo nella classifica generale) mentre è nona l’Aquatica Torino (15esima nella classifica generale). Nella top 10 del settore maschile troviamo invece il Centro Nuoto Torino in quinta posizione (nono nella classifica generale).

I risultati completi