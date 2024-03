FISI-AOC: i risultati delle gare di Aare, Aal, Klaeppen e Saint Gervais

Nell’ordine la tarvisiana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito, la poliziotta trentina Martina Peterlini e Federica Brignone. La carabiniera di La Salle almeno per metà della prima manche era al livello delle migliori ma le manca allenamento specifico, altrimenti sarebbero colori per tutte le avversarie. La prima italiana, anche se gareggia per l’Albania, in realtà è stata la cesanese Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli, ventitreesima. Non si è qualificata per la seconda manche la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito.

PER ILARIA GHISALBERTI PRIMA VITTORIA IN COPPA EUROPA NEL GIGANTE DI AAL. EMILIA MONDINELLI 26ª. NELLO SLALOM DI KLAEPPEN BARBERA 28°

Prima vittoria in carriera in Coppa Europa per Ilaria Ghisalberti. La ventitreenne carabiniera bergamasca si è imposta nel primo di due Giganti in programma ad Aal, in Norvegia, con il tempo totale di 2’,12”,41/100 e con 71/100 di vantaggio sulla francese June Brand dello Ski Club de Chatel. Terza ad 1”,41/100 la norvegese Marte Monsen dell’Aron SkiKlub. Bella rimonta della finanziera bergamasca Alessia Guerinoni, risalita dalla ventisettesima alla decima piazza. Punti anche per la carabiniera valdostana Giorgia Collomb diciassettesima (come di consueto prima e unica delle Aspiranti), per la finanziera mantovana Francesca Fanti ventunesima, per la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli ventiseiesima, per la romana Francesca Carolli del Centro Sportivo Esercito ventottesima e per la poliziotta cortinese Ambra Pomarè trentesima.

Sulle nevi svedesi di Klaeppen la Coppa Europa maschile ha invece in programma due Slalom. Nella gara di domenica 10 marzo successo del finlandese Eduard Hallberg dello Slalom-66 con il tempo totale di 1’,44”,56/100, con distacchi rispettivamente di 38/100 e di 65/100 sullo svizzero Tanguy Nef dello Swiss Academic Ski Club di Ginevra e sul norvegese Fabian Ax Swartz dell’IFK Lidingö Slalomklubb. Indietro gli azzurri: il poliziotto padovano Stefano Pizzato ha chiuso in ventiquattresima posizione, seguito dal carabiniere emiliano Tommaso Saccardi in ventisettesima e dal cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito in ventottesima.

MATTEO GIACOMO TOGNO DECIMO DEGLI ASPIRANTI NEL GRAND PRIX INTERNATIONAL CITADIN A SAINT GERVAIS

Il circuito del Grand Prix International Citadin ha fatto tappa a Saint Gervais. Erano in programma due Giganti, di cui si è però corso solo il primo, sabato 9 marzo. Nella gara maschile primo lo svizzero Kevin Oester dello Swiss Academic Ski Club di Berna, con il tempo di 1’,44”,16/100 e con un vantaggio di 98/100 su Guillaume Gastel dello Ski Club Les Houches. Terzo ad 1”,02/100 Robin Boileau dello Ski Club Barr.

Il milanese MatteoGiacomoTognodello Sci Club Claviere si è classificato ventitreesimo assoluto e decimo degli Aspiranti, l’altro milanese Matteo Biffi dell’Equipe Beaulard trentesimo, il varesino Edoardo Marchionni dell’Equipe Beaulard trentacinquesimo, Tommaso Piatti dello Sci Club Claviere quarantatreesimo. Nella gara femminile affermazione di Lydie Arlot dello Ski Club Chamrousse con il tempo totale di 1’,45”,76/100 e con distacchi rispettivamentedi 1”,29/100 e di 1”,49/100 su Clarisse Vulliez dello Ski Club Morzine Avoriaz e sulla valdostana Greta Boano dello Sci Club Crammont Mont Blanc.

La torinese Paola Poma dell’Equipe Beaulard si è classificata ventiseiesima delle Aspiranti e la concittadina e compagna di squadra Eleonora Rabbia trentaseiesima.

