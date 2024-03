FISI-AOC: i risultati delle gare di Biathlon a Ridanna e Fondo a Piancavallo

BIATHLON - CHE BOTTINO AI CAMPIONATI ITALIANI DI RIDANNA! MATILDE GIORDANO, MICHELE CAROLLO E CARLOTTA GAUTERO SONO ORO; ARGENTO PER ALICE GASTALDI E NICOLA GIORDANO; GAIA GONDOLO E' BRONZO Un leggero nevischio ha accolto questa mattina i 177 atleti che si sono contesi il titolo italiano Individuale nelle categorie Aspiranti U17, Giovani U19 e Juniores U22. La manifestazione, magistralmente organizzata da ASV Ridnaun, era valevole anche come 6ª tappa della Coppa Italia Fiocchi. I primi a presentarsi al cancelletto di partenza sono state le categorie Aspiranti dove al maschile il titolo italiano è andato a Jan Steinkasserer (34'31.4; 0+1+1+2) che con il compagno di squadra Julian Huber (34'37.3; 0+2+1+1) è stata doppietta dell'Alto Adige. A rompere l'egemonia altoatesina, e conquistare così la medaglia di bronzo, ci ha pensato il classe 2007 del Primiero, Riccardo Giacomel che ha chiuso in 36'03.2 (1+1+0+1). Il primo piemontese a tagliare il traguardo è stato Filippo Massimino (Alpi Marittime) che ha chiuso al 6° posto (36'38.6; 0+3+0+2). Stefano Occelli (Valle Stura) ha terminato la sua fatica al 18° posto seguito da Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), 19°. Jacopo Piasco (Alpi Marittime) 27°, Andrea Occelli (Valle Stura) 28°.

Al femminile, la più veloce sui 7,5Km è stata la piemontese Matilde Giordano (Fiamme Oro) che ha fermato il crono in 26'18.1 (1+0+1+0). La nuova campionessa italiana ha chiuso davanti alle altre due piemontesi, Alice Gastaldi (Valle Pesio; 27'44.8; 0+0+2+0) e Gaia Gondolo (Alpi Marittime; 28'52.5; 0+2+0+0) conquistando le medaglie d'argento e bronzo. In top 10 entra Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime) che chiude al 6° posto, mentre Cecilia Peano (Alpi Marittime) chiude al 9° posto. Luna Forneris (Alpi Marittime) è 18ª, Anna Giraudo (Alpi Marittime) 34ª.

Sfida all'ultimo poligono per Nicola Giordano (Fiamme Gialle) e Michele Carollo (Carabinieri): un testa a testa emozionante che visto salire sul gradino più alto del podio Carollo (37'48.1; 0+1+0+1) che proprio nell'ultima serie in piedi è stato molto più preciso di Giordano (39'27.9; 0+1+0+2). Medaglia di bronzo per Samuele Bettega (Carabinieri) che ha chiuso con due errori totali al polgiono (0+2+0+0). Simone Motta (Alta Vltellina) e il cuneese Paolo Barale (Fiamme Oro) hanno chiuso la top5. Nicolò Aime (Alpi Marittime) e Tommaso Peano (Alpi Marittime) chiudono rispettivamente al 16° e 20° posto.

E' ancora un'atleta piemontese a conquistare il titolo italiano di giornata: Carlotta Gautero (Fiamme Oro) domina i 10Km chiudendo in 34'31.8 (1+1+0+1) con una positiva prova sugli sci che le ha permesso di chiudere con ampio margine su Eva Hutter. L'atleta delle Fiamme Gialle ha chiuso in 35'04.2 (1+1+0+0) davanti alla compagna di squadra Nayeli Mariotti Cavagnet (35'23.6; 0+1+1+1). Giornata un pò complicata per la cuneese Fabiola Miraglio Mellano (Fiamme Gialle) che chiude al 4° posto pagando i quattro errori totali commessi (37'06.5; 1+3+0+0).

Nella categoria Juniores da evidenziare l'ottima prova sugli sci di Marco Barale: l'atleta cuneese delle Fiamme Oro ha fatto registrare il miglior tempo sugli sci: purtroppo qualche errore di troppo al poligono (2+4+2+0) hanno penalizzato il piemontese facendoloo chiudere in 11ª posizione. Vittoria di Alex Perissutti (Fiamme Gialle).

Non c'è vittoria più bella di quella ottenuta sulle nevi di casa: così Birgit Schoelzhorn davanti alla famiglia, ad amici e parenti nella sua Ridanna vince il titolo italiano individuale. L'atleta del centro sportivo Carabinieri chiude in 41'50.5 (0+1+0+1) davanti a Sophia Zardini (Anterselva) e Denise Planker (Esercito). Giorgia Saracco (Brusson) e la cuneese Francesca Brocchiero (Esercito) si classificano al 4° e 5° posto.

Due atleti hanno preso il via tra i senior : il cuneese Nicolò Giraudo (Esercito) chiude davanti a Stephan Zippl (Anterselva).

SCI DI FONDO - AI CAMPIONATI ITALIANI U14 DI PIANCAVALLO CLOE GIORDANAO E LIAM LISCIANDRELLO SONO BRONZO NELL'INDIVIDUALE

Secondo dei tre giorni del fine settimana sulle nevi friulane del Centro fondo Piancavallo, con in programma le gare “Individuali” previste per i Campionati Italiani U14 di Sci di Fondo.

Organizzazione a cura dello Sci Club Panorama. Direttore di Gara il presidente del comitato organizzatore Michele Scaramuzza; Direttore di Pista, Massimo Scaramuzza.

Alle ore 9:30 la partenza delle gare. Numerose le adesioni per i Campionati Italiani U14, con ben 157 atlete e 155 atleti, per un totale di 312 partecipanti che hanno preso il via. Successo e titolo italiano di categoria nella gara femminile (2 giri da 2 km, per un totale di 4 km) per Heidi Debertolis (US Primiero ASD), che ha preceduto di 11 secondi Magda Moser (Amat Sarntal).

Al terzo posto Cloe Giordano (Alpi Marittime), staccata di 17 secondi e mezzo dalla vincitrice. 5ª piazza per la campionessa italiana della gimkana, Elena Carletto (Alpi Marittime), 7^ Giada Grosso (Alpi Marittime), 18^ Stella Macario (Valle Pesio)26^ Beatrice Lai (Alpi Marittime), 50^ Lodovica Raineri (Valle Ellero), 74^ Ludovica Giodanengo (Alpi Marittime), 100^ Lisa Bruno (Valle Ellero), 102^ Margherita Salvetti (Busca), 129^ Letizia Dho (Valle Ellero), 142^ Maria Dho (Valle Ellero), 147^ Caterina Vivalda (Valle Ellero), si aggiudica la gara maschile (2 giri da 2.5 km, per un totale di 5 km) ed il titolo italiano Nicolò Pedranzini (Alta Valtellina) (in foto), che distanzia di oltre 54 secondi Thomas Gaole (SC Bosco), il quale vince il testa a testa per la seconda e la testa posizione con Liam Lisciandrello (SC Valle Pesio), che si deve accontentare della medaglia di bronzo. 5^ piazza per Joei Lisciandrello (Valle Pesio); top 15 per Jonathan Giordano (Alpi Marittime) che chiude al 14° posto. 18° Andrea Quaranta (Alpi Marittime), 42° Lorenzo Crimaldi (Alpi Marittime), 50° Tiago Ghibaudo (Valle Stura), 56° Lorenzo Salvagno (Valle Pesio)96° Thomas Audisio (Alpi Marittime), 106° Luca Bruna (Valle Stura), 117° Gabriele Cervetti (Valle Stura), 121° Luca Fulcheri (Valle Ellero), 144° Andrea Ballario (Busca), 147° Thomas Quaranta (Alpi Marittime).

Al termine delle competizioni giovanili, si è svolta anche la Coppa Italia Rode con la categoria giovani/senior. Nella 10Km individuale in tecnica classica, al femminile vittoria di Martina di Centa (Carabinieri) su Francesca Frabchi (Fiamme Gialle). Sul terzo gradino del podio è salitaa Martina Bellini (Esercito). La piemontese Elisa Gallo (Fiamme Gialle) che ha chiuso al 6° posto. Fabrizio Poli (Esercito) vince al maschile su Giacomo Petrini (Sesvenna) e Luca Del Fabbro (Fiamme Gialle). 14^ piazza assoluta per Martino Carollo (Fiamme Oro).