FISI-AOC: i risultati delle gare di Verbier, Madesimo, Bardonecchia, Claviere e Limone

A VERBIER NEL SUPER-G DI COPPA EUROPA EMANUELE BUZZI SECONDO. MARCO ABBRUZZESE 23° E GREGORIO BERNARDI 30° Venerdì 8 marzo ultimo giorno di gare veloci per la tappa della Coppa Europa maschile di sci alpino a Verbier e primo podio azzurro. Il merito è dell’esperto carabiniere sappadino Emanuele Buzzi, che ha chiuso al secondo posto, a 16/100 dallo svizzero Arnaud Boisset dello Swiss Academic Ski Club Lausanne, primo in 1’,21”,62/100. Terzo a 18/100 l’austriaco Stefan Eichberger dell’ESV Knittelfeld. Il finanziere bresciano Giovanni Franzoni si è piazzato ottavo, il friulano Luca Taranzano del CAI Monte Lussari ventunesimo, il poliziotto genovese Marco Abbruzzese ventitreesimo e il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi trentesimo.

La classifica del Super-G della Coppa Europa maschile a Verbier

Super-G Maschile

A MADESIMO MARIA SOLE ANTONINI CELEBRA LA FESTA DELLA DONNA VINCENDO IL GIGANTE FIS-NJR. QUARTI MARIA TOJA E CARLO ZAMPIERI

Sulle nevi di Madesimo si è disputato l’8 marzo il primo di due Giganti FIS-NJR validi per il Trofeo Matemupper e organizzati dal Circolo Sciatori della località della Valle Spluga. Nel giorno della Festa della Donna bella affermazione per Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali. L’atleta valsesiana ha chiuso la sua gara con il tempo totale di 1’,56”,37/100, con 56/100 di vantaggio sull’Aspirante lombarda Giulia Mariani del Circolo Sciatori Madesimo e 65/100 sulla svizzera Sina Fausch dello Ski Club Larein Jenaz.

Molto bene anche le altre atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali: quarta la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, sesta la torinese Alessandra Banchi del Sansicario Cesana, ventesima l’altra valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana, ventiduesima assoluta e nona delle Aspiranti la napoletana Adriana Castaldo del Sansicario Cesana, ventiquattresima l’almesina Martina Nicotera del Racing Team Vialattea, venticinquesima assoluta e undicesima delle Aspiranti la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, ventinovesima assoluta e quindicesima delle Aspiranti Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx.

L’Aspirante bergamasco Pietro Scesa del Radici Group ha vinto la gara maschile in 1’,53”,25/100, precedendo rispettivamente per 25/100 e per 1”,15/100 il bresciano Alberto Claudani del Val Palot Ski e l’altro bergamasco Lorenzo Magoni del Radici Group.

Quarto assoluto ad 1”,95/100 e secondo degli Aspiranti il milanese Carlo Zampieri dello Sci Club Sauze d’Oulx, ottavo assoluto e quarto degli Aspiranti il torinese Pietro Casartelli del Sestriere, nono assoluto e quinto degli Aspiranti il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, undicesimo assoluto e sesto degli Aspiranti Filippo Mazzia dello Sci Club Mera, tredicesimo il cesanese Matteo Vottero del Sansicario Cesana, ventesimo il valsesiano Carlo Casaccia del Mera, ventitreesimo assoluto e undicesimo degli Aspiranti il pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, ventinovesimo il bardonecchiese Lorenzo Maria Ponchia dello Sci Club Lancia, trentesimo assoluto e tredicesimo degli Aspiranti il sestrierino Simone Moschini del Sestriere, diciottesimo degli Aspiranti il rivolese Francesco Biella del Sauze d’Oulx, diciannovesimo il lanzese Alessandro Calvi dell’Equipe Pragelato.

In Val Casies invece il secondo Slalom FIS è stato vinto dalla kazaka Alexandra Skorohhodova in 1’,25”,47/100. Da annotare l’ottavo posto della carabiniera genovese Serena Viviani.

Le classifiche del primo Gigante FIS-NJR di Madesimo e dello Slalom FIS in Val Casies

Gigante Femminile

Gigante Maschile

Slalom Femminile

CAMPIONATI REGIONALI: IN GIGANTE A BARDONECCHIA PRIMI GLI ALLIEVI ACQUARONE E PALTRINIERI, IN SLALOM A CLAVIERE I RAGAZZI BALDI E RANIERI

Venerdì 8 marzo seconda giornata dei Campionati Regionali Children. A Bardonecchia sulla pista Selletta 25 bis del Melezet si è corso il Gigante Allievi, vinto in campo maschile da Jacopo Acquarone dello Ski College Limone, con il tempo totale di 2’,10”,95/100 e con 27/100 di vantaggio su Michele Vivalda dello Sci Club Sestriere.

Terzo ad 1”,06/100 Ruggero Reita, anche lui del Sestriere. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Mattia Poggi del Mondolè Ski Team, Alberto Delogu dell’Equipe Limone, Alessandro Guiffre dello Sci Club Bardonecchia, Andrea Conte del Sauze d’Oulx, Simone Guidetti del Mera, Ettore Lovera e Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard. Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato ha bissato il titolo conquistato in Slalom, chiudendo il Gigante nel tempo totale di 2’,10”,62/100, staccando rispettivamente di 1”,43/100 e di 1”,47/100 Alice Scaffidi Muta dello Sci Club Sansicario Cesana e Anita Sofia Rej del Sestriere.

Completano la top ten Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, Matilde Manzon dello Sci Club Sansicario Cesana, Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, Beatrice Carle del Mondolè Ski Team, Francesca Banchi e Martina Mis del Sestriere e Ludovica Fassio del Bardonecchia. Nello Slalom della categoria Ragazzi sulla pista Gialla di Claviere nuova doppietta del Golden Team Ceccarelli in campo maschile, con il successo di Felix Baldi nel tempo totale di 1’,35”,04/100, con 68/100 di margine su Giovanni Ceccarelli e con 1”,08/100 su Pietro Magro dello Sci Club Liberi Tutti. Nella top ten anche Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli, Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere, Amedeo Bjorn Jond del Bardonecchia, Federico Goggi del Borgata Sestriere, Edoardo Badaracco del Bardonecchia e Yuri Colturi del Golden Team Ceccarelli appaiati all’ottavo posto e infine Mattia Reymond del Sansicario Cesana.

Prima delle Ragazze la milanese Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone in 1’,34”,87/100. Piazza d’onore per Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere ad 1”,41/100 e terzo posto per Emma Castagnola del Mondolè Ski Team. Completano la top ten Sofia Merlin dell’Equipe Pragelato, Margherita Tessera Chiesa dello Ski Team Cesana, Allegra Lasagna di Montemagno dello Sci Club Sestriere, Carolina Di Pascale del Lancia, Anna Reita del Sestriere, Agnese Repetto del Claviere ed Elisa Maria Balsamo del Liberi Tutti.

CRITERIUM REGIONALE CUCCIOLI: NELLO SLALOM DI LIMONE VINCONO GLI UNDER 12 LA MAGNA ZIMMERMANN E GUAZZOTTI E GLI UNDER 11 CAIROLI E GIACHINO

A Limone Piemonte venerdì 8 marzo seconda giornata del Trofeo Cirifer, valido per il Criterium Regionale Cuccioli che qualifica alle finali nazionali, in programma a La Thuile. Nello Slalom dei Cuccioli 2 Under 12 del 2012 sulla pista Alpetta successo di Giovanni La Magna Zimmermann del Mondolè Ski Team con il tempo di 35”,65/100 e con 1”,40/100 di vantaggio su Andrea Bruno dello Sci Club Claviere.

Terzo ad 1”,63/100 Andrey De March del Golden Team Ceccarelli, quarto Niccolò Zaki Ghali dell’Equipe Beaulard e quinto Marco Paolo Boccetti dello Sci Club Borgata Sestriere. Nella competizione femminile prima Camilla Guazzotti dello Sci Club Liberi Tutti in 38”,23/100, con distacchi rispettivamente di 29/100 e di 59/100 su Camilla Rigotti dello Ski Team Sauze 2012 e su Vittoria Simonelli del Mondolé Ski Team. Completano la top five Giorgia Guglielmino dello Sci Club Claviere e Lucia Malano della Scuderia Sestriere.

Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone si è imposto nello Slalom della categoria Cuccioli 1 Under 11 del 2013, con il tempo di 36”,36/100, precedendo Alvise Occhiena dello Sci Club Sauze d’Oulx e Zeno Rosso dell’Equipe Pragelato, staccati rispettivamente di 16/100 e di 61/100.

Al quarto posto Tommaso Chareun del Bardonecchia, al quinto Marco Menardi dello Sci Club Limone. In campo femminile affermazione di Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone in 34”,84/100, con 1”,72/100 di margine su Giulia Tonelli dell’asd Les Arnauds e con 2”,13/100 su Margherita Bianca Scialla dello Sci Club Sauze d’Oulx.

Quarta piazza per Margherita Zanotti dello Sci Club Claviere e quinta per Rebecca Lo Monaco del Golden Team Ceccarelli.