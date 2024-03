Eurogymnica: l'azzurra Virginia Cuttini torna in pedana

Tra l'esperienza azzurra, che le ha permesso di guadagnarsi un bronzo agli europei di Baku in Azerbaijan e di partecipare ai mondiali in Romania, e la gara di domenica scorsa, si è intromesso un fastidioso infortunio che ha prolungato l'assenza ma che si è definitivamente risolto lasciando campo libero alla stellina biancoblu. La Cuttini è entrata in gioco al nastro, il quarto attrezzo presentato nella routine di giornata, eseguendo un ottimo esercizio (27,250) risultato poi il secondo migliore su 45, il tutto sotto gli applausi trasversali del pubblico.

Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, che da sempre utilizzano la serie C come banco di prova per le ginnaste che non vengono schierate in Serie A1, hanno poi voluto, anche questa volta, dare l'opportunità di esordire a una giovanissima e così un'altro prodotto del vivaio di Eurogymnica è sceso per la prima volta su una pedana "da grandi". Arianna Cortese, classe 2012 e sorella d'arte della maggiore Chiara, campionessa italiana Gold, si è cimentata al clavette, facendo segnare il buon punteggio di 24,200 ottenuto senza la minima titubanza e senza cedere alle emozioni e quel che più conta in media con quello di molte avversarie più anziane ed esperte, cosa che lascia presagire ampi margini di miglioramento.

A chiudere la rotazione, Amely Sordi al cerchio (22,750) e Anna Russo alla palla (24,750) per un totale di squadra di 98,950 che è valso l'undicesimo posto nella classifica di giornata e ha incrementato il gruzzolo di punti speciali nella classifica generale.

E mentre da Alba nel promozionale Silver LC 1 e LC 2 sono arrivati l'oro di Lara Ostello, l'argento di Melania Vittoria Criscione e il bronzo di Maria Sofia Rivera Castillo, l'attenzione si sposta tutta sulla terza ed ultima prova della Regular Season di Serie A1 che avrà luogo ad Ancona sabato 16 marzo, sotto l'egida della Ginnastica Fabriano. Le EGirls sono chiamate ad una grande performance, tutta autoctona, vista l'assenza della rumena Amalia Lica, per provare ad agguantare l'ennesima salvezza ed accaparrarsi un posto nella massima serie anche per il 2025. Sicuramente, in un modo o nell'altro, Eurogymnica ci sarà alla Final Six, organizzata per la quarta volta dalla società del Presidente Nurchi, ancora una volta nella splendida cornice del Pala Gianni Asti.

Per la più importante competizione di squadra del calendario federale, è già aperta la biglietteria ed è possibile acquistare i tagliandi scrivendo a biglietteria.eurogymnica@gmail.com o chiamando il 3357852509