Fulgor ancora KO, a Salerno i rossoverdi si smarriscono

Prosegue il momento difficile della Serie B, che dopo le buone prestazioni senza risultato contro le big, a Salerno aveva un unico obiettivo, vincere e muovere la classifica, che si fa sempre più minacciosa non solo per l’allontanarsi della zona playoff, ma per l’incombenza dei possibili playout. Sul campo dell’Arechi finisce 76 a 67 per i blaugrana.

Approccio al match sbagliato della Paffoni, che concede troppo ad una Salerno precisa al tiro, ma messa fin da subito in ritmo dai rossoverdi, che inseguono sul 24 a 17 dopo 10’. Gli equilibri si spezzano nella seconda frazione: tante, troppe palle perse, atteggiamento da rivedere e fuga Salerno sul 47 a 30 dopo un primo tempo da dimenticare. Rimontare 17 punti, con gli avversari in fiducia e la pressione del dover evitare un’altra sconfitta, diventa complicato. La Fulgor nel terzo quarto ci prova, applicandosi maggiormente in difesa e aumentando la pressione, ma non basta. Salerno difende la rimonta e vince con merito. Pesano, ancora, le percentuali al tiro concesse agli avversari. Troppe le 20 palle perse finali e i soli quattro liberi realizzati in tutto il match.

Coach Ducarello nel post gara: «Complimenti a Salerno che ha giocato di energia. Noi non abbiamo avuto un bellissimo atteggiamento quando siamo andati in difficoltà. Troppe le palle perse del secondo quarto, che hanno consentito loro di andare in contropiede e di avere più possessi. Sono un po’ preoccupato e amareggiato da alcuni atteggiamenti che non si erano verificati prima. Fuori casa stiamo facendo davvero troppa fatica se penso alle prove casalinghe contro Montecatini e Livorno. Non c’è nulla da salvare, sono arrabbiato e deluso, sapevamo che era una trasferta insidiosa, ma non possiamo subire così tanto».