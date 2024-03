Collegno Basket espugna il PalaPatri di Serravalle

Collegno Basket ritorna alla vittoria superando Serravalle nella seconda giornata della Seconda Fase dei Play-Out. Dopo un primo tempo caratterizzato da un sostanziale equilibrio, è il terzo quarto a dare una svolta al match con i ragazzi di coach Comazzi che aumentano l'intensità e trovano grande continuità in attacco, raggiungendo il vantaggio in doppia cifra all’inizio del quarto periodo e gestendo con maturità il finale. Decisivi il rientrante De Bartolomeo (13 punti e 7 assist) e Borgialli (14 punti e 7 rimbalzi). In doppia cifra anche Tarditi e Mortarino (12), Milone (11) e Tiagande (10). Per Serravalle, ottima prova del duo Rossi (23) e Pavone (13). Questa vittoria permette ai ragazzi di coach Comazzi di agganciare in classifica al secondo posto gli stessi Wolves di Serravalle a due lunghezze da Oleggio, vittoriosa in terra ligure contro Sestri.

LA CRONACA

I Lions arrivano al PalaPatri ritrovando dopo più di 4 mesi di assenza De Bartolomeo. Ad aprire le danze è il canestro con fallo di Pavone, che realizza anche il tiro aggiuntivo. Mortarino risponde con la specialità della casa segnando dai 6,75. Pavone mette a segno il secondo canestro consecutivo della serata prima che Milone, con due layup, e Borgialli costringano coach Gatti a chiamare il primo timeout della gara sul 5-9 per gli ospiti a metà periodo. Al rientro in campo è ancora Borgialli su assist di Tiagande a perforare la difesa serravallese. Razic con un piazzato e Ruiu da 3 punti siglano il vantaggio dei padroni di casa. De Bartolomeo fa il suo primo ingresso in campo e nel possesso successivo serve subito l’assist per la tripla di capitan Tarditi. Tiagande segna in contropiede e viene imitato dal lato opposto da Ruiu. Tarditi con il piazzato dalla media segna il +6 ospite prima che Rossi con 5 punti in fila accorci le distanze. Borgialli con l’arresto e tiro dà ossigeno ai suoi, ma Ragazzini prima e Taverna poi, allo scadere, fissano il vantaggio degli Wolves sul 22-20 alla fine del primo periodo.

La seconda frazione si apre con i canestri di Pavone da sotto e di Rossi da tre punti che portano i padroni di casa sul +7 obbligando Collegno al timeout. 6 punti consecutivi di Borgialli, Milone e Tiagande portano i Lions sul -1. Dopo il minuto di sospensione chiamato da coach Gatti sono Perez, Ragazzini, Rossi e Pavone a rispondere con un controparziale costringendo nuovamente Comazzi a fermare la gara. Milone allo scadere segna la tripla per il -6 ospite che manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 35-29.

5 punti di Tarditi e una tripla di Mortarino producono un parziale di 8-0 in apertura di terzo periodo riportando i Lions in vantaggio. Ruiu da 3 sblocca i suoi. Borgialli e Gay si uniscono alla festa e rispondono sempre dalla distanza nei due possessi successivi. Ancora Borgialli, dimenticato dalla difesa di casa, insieme a De Bartolomeo, con i primi 3 punti della sua gara, e Milone, con il jumper dalla media, portano i biancorossi sul +6. Pavone ferma l’emorragia da sotto. De Bartolomeo con 4 punti consecutivi dimostra di essere rientrato bene, ma Rossi con altrettanti punti in fila accorcia le distanze. Borgialli con l’1 su 2 dalla lunetta sancisce il 46-52 a fine terzo periodo.

Mortarino con la terza tripla della serata apre l’ultima frazione e, insieme al canestro da sotto di Tiagande, regala il primo vantaggio in doppia cifra della partita per gli ospiti. Ancora De Bartolomeo dalla distanza porta i suoi sul +14, ma Taverna e 4 liberi di Pavone, insieme a Gay, accorciano la distanza tra le due squadre. Mortarino risponde con un’altra tripla, mentre dall’altra parte vede fischiarsi un fallo antisportivo sul canestro da 3 di Rossi, che converte anche il tiro libero aggiuntivo. Tiagande con 4 punti importantissimi regala il +11 ospite a 3 minuti dalla fine. Rossi e Ragazzini provano ad accorciare le distanze, ma negli ultimi minuti i ragazzi di coach Comazzi sono bravi a gestire e a mantenere il vantaggio. Tarditi con l’ultimo canestro fissa il 63-72 finale permettendo ai Lions di portare a casa una meritata vittoria.

BASKET CLUB SERRAVALLE 63

COLLEGNO BASKET 72

Parziali (22-20, 35-29, 46-52)

Tre Colli Basket Club Serravalle: Gay 5, Rossi 22, Avino ne, Taverna 5, Razic 2, Tava ne , Perez 2, Ruiu 8, Corino, Pavone 13, Ragazzini 6. All. Gatti, Ass. Gagliardini, Colli.

Collegno Basket: Borgialli 14, Bossola ne, Milone 11, Tarditi 12, Framarin, Elkazevic, Lunardi ne, Tio Tiagande 10, Mortarino 12, Porcella ne, Diakate ne, De Bartolomeo 13. All. Comazzi, Ass. Roselli, Agnelli.

CLASSIFICA

OLEGGIO BASKET (*8) 12

COLLEGNO BASKET (*8) 10

SERRAVALLE (*8) 10

OLIMPIA LEGNAIA (*8) 10

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 8

CASTELFIORENTINO (*2) 6

SAVIGLIANO ASD (*6) 6

CAMPUS PIEMONTE (*2) 2

* Punteggio ereditato dalla prima fase