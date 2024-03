Igor Agil Volley: U14 e U18 strepitose, è Titolo Territoriale!

Prime due final four e primi due titoli conquistati! Una domenica intensa per il settore giovanile targato Igor Agil Volley : sia l' Under 14 a Biella, sia l' Under 18 fra le mura di casa, hanno conquistato il titolo territoriale.

L'Under 14 di Mattia Rossi ha vinto in semifinale contro Ovada 0-3 (8-25; 11-25; 16-25) e poi la finalissima contro Arredofrigo Acqui Valenza 2-3 (25-23; 14-25; 20-25; 25-23; 15-17). La finale 3/4 posto è stata vinta da Casale contro Ovada 3-1. Se nella sfida del mattino le Igorine si sono imposte in modo abbastanza netto, la finalissima è stata una battaglia con un set corto conquistato punto dopo punto. Ora sarà fase regionale.

«Sono molto contento, un risultato che le ragazze meritano per il lavoro svolto ogni giorno. La finale è stata una partita di alto livello giovanile, combattuta, dove si sono visti momenti di tensione da entrambe le parti alternati a lunghi scambi, - dice coach Mattia Rossi - sto vedendo crescere le ragazze sotto tutti i punti di vista e credo che questa soddisfazione del titolo sia un modo per avere ancora più voglia di lavorare e per avere consapevolezza di quanto ancora tutte quante possano fare. È stato bello festeggiare, torneremo in palestra per darci da fare. Sono orgoglioso di tutte loro e ringrazio in modo particolare tutti i miei collaboratori sempre presenti e con tanta voglia di lavorare con le ragazze».

Queste le protagoniste: Bagarotti Emma, Bazzan Vittoria, Boscarello Carolina, Galvanin Luisa, Invernizzi Anna, Mazzilli Grace, Mittino Giorgia, Nicolello Federica, Parini Denise, Remondini Sara, Romeo Elisabetta, Sommariva Emma, Tamburelli Serena. Rossi accompagnato da Andrea Garagiola, Leonardo Landoni e Martina Becherini.

L'Under 18 di Barbara Medici ha giocato fra le mura di casa del PalaAgil ed è stata protagonista di due vittorie nette: la prima contro Sammaborgo 3-0 (25-17; 25-12; 25-13) e poi la finalissima contro Issa Novara con un altrettanto 3-0 (25-7; 25-13; 25-18). La finale 3/4 è stata vinta da Sammaborgo contro Ovada 3-1. Per le Igorine ora c'è la fase regionale che prevede tre partite: giocheranno fuori casa contro Lanzo Torinese e in casa contro Almese e Bra. Solo la prima in classifica accede alla Final Four regionale prevista per il 28 aprile.

«Un risultato molto importante, intanto perché è un titolo e ne siamo felici. Vincere serviva poi per il prosieguo del nostro cammino regionale e trovarlo un pizzico più agevole. Sappiamo che saranno tre sfide importantissime che non ammettono errori» dice l'allenatrice Barbara Medici.

Queste le protagoniste: Badalamenti Sofia, Berra Emma, Bianchi Camilla, Bianchi Giulia, Brezza Beatrice, Cantoni Martina, Del Freo Aurora, Guatteo Caterina, Mangalagiu Maria, Marianelli Elena, Martelli Aurora, Moiran Zoe, Nagy Alexandra, Talerico Claudia, Fikaj Melissa e Trainito Matilde. Medici insieme a Emanuele Cappato, Ernesto Bonardi, Simone Linarello, Lorenzo Finessi.

U16 reg: final four territoriale conquistata

Week end importante anche per la U16 regionale di Valeria Alberti che batte 3-0 (25-21; 25-22; 25-11) Novi nel ritorno dei quarti di finale e si qualifica per la Final Four di domenica 17 marzo. Il tabellone completo sarà al termine delle altre gare (in corsa anche la U16 sempre Igor che ha perso l'andata con Ovada 1-3).