Club76: tutti i risultati del weekend

Altro intenso weekend sul campo per le squadre del Club76 . A cominciare dal match casalingo delle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli che, in Serie A1 , hanno ceduto 0-3 contro il Bisonte di Firenze. Fine settimana di vittoria in Serie B2 Under 18 delle ragazze del duo Moretti – Ollino, che hanno vinto al tie break 2-3 contro Egea L'Alba Volley. Settima vittoria di fila per le “clubbine”, che si posizionano al quarto posto nel girone con una gara accorta e di sofferenza. Top scorer di serata per Chieri Asia Aliotta che segna 20 punti, Lavagnino e Buffone con 12 e Basso con 10. Prossima gara al PalaFenera sabato 16 marzo alle 18,30 contro Vigo Albenga. Weekend di ombre in B2 per Santena , che perde 3-1 in trasferta contro Savigliano. Una partita con troppi errori, con una partenza scarica da parte delle Tigri.

L’U16 regionale con il Club76 Playasti nella finale del Campionato provinciale ha vinto 3-0 contro Libellula Volley. Le “clubbine” sono partite molto forte, tenendo duro davanti alle avversarie che, dopo ottimi turni al servizio, sono riuscite a rientrare in partita. Non abbastanza per impedire alle ragazze biancoblù di conquistare il titolo di Campioni territoriali U16.

In Serie C il Club76 Playasti ha ospitato la terza forza del Campionato, Virtus Biella, vincendo 3-1. Dopo una partenza contratta, si inizia a macinare un buon gioco, con un rientro in partita. Le ragazze biancoblù conducono quindi il gioco e, nonostante un set molto combattuto, portano a casa tre punti pieni, fondamentali per la classifica e la rincorsa verso la salvezza. Prossimo match sabato in trasferta con In Volley.

Weekend di gioco anche in Serie D per la Rasero Teloni – Playasti Club76, che ha incontrato GS Pino Volley, vincendo 3-1. Il gruppo reagisce nel modo giusto ai momenti di difficoltà e ribalta il risultato della gara di andata, conquistando tre punti che fanno bene al morale.

Per quanto riguarda l’U14 Gold, il Club76 Playasti vince la semifinale di ritorno contro Libellula Volley, per 1-3. Una grande prestazione dell'U14, che paga caro l'approccio iniziale del Golden set ma che esce comunque a testa altissima dalla palestra di Bra, con una partita superlativa in battuta e in attacco.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 8 marzo

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: PVB Cime Careddu Bosca Canelli vs Club76 Playasti 3-0

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera GS Pino vs Borgofranco Volley 3-1

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri ’76 vs T.V.M. 21 3-0

Sabato 9 marzo

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Prochimica Novarese Virtus Biella 3-1

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs GS Pino Volley 3-1

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Libellula Volley Regionale vs Club76 Playasti Gold 1-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 17°/22° posto: Volley Roero vs Club76 Playasti Provinciale 1-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 5°/8° posto: Club76 Playasti 2011 vs P.G.S. El Gall 2010 0-3

Domenica 10 marzo

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti Girone 3°/6° posto: Club76 Playasti vs Monvi LPM Bam 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Club76 Playasti Regionale vs Libellula Volley Regionale 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: Club76 Playasti Gold vs Volley Valle Po 3-0

• CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-40: Ve.La L Nera vs Club76 Chieri GS Pino 2-3

• CT14F3 F. C.T. Torino Classificazione 29-36: Club76 Fenera Chieri vs Ve.La Volley Arancio 3-0

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: Magic Pinerolo vs Club76 Chieri GS Pino 0-3

• CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 17-29: Moncalierivolley Dravelli Verde vs Club76 GS Pino Blu 1-3