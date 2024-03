Seconda vittoria per i Reapers Torino che superano in casa i Blue Storms Busto Arsizio con il punteggio di 33-0 nel secondo match del campionato di seconda divisione di Football Americano 2024.

Una partita in cui la pioggia è stata di certo grande protagonista ma che non ha inficiato sul risultato finale della squadra piemontese.



«Ci sono stati evidenti segni di miglioramento rispetto al match d'esordio, specie per il nostro attacco che è riuscito a muovere di più la palla sia con le corse che giochi di lancio; molte le belle giocate dei nostri avversari che hanno dovuto fare i conti con una difesa attenta e sempre più precisa con il nuovo sistema di gioco» spiega Riccardo Merola Head Coach Reapers.

«Facciamo ancora tanti errori, specie troppi falli, ma grazie a questo ottimo risultato affronteremo la prossima trasferta di Savona con due vittorie alle spalle e una grande carica che può certamente aiutarci ad affrontare un team forte e candidato alla vittoria finale del torneo. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta».



Partono in attacco gli ospiti ma la prima di tante belle giocate difensive di giornata, permette al giovanissimo Delvillani con un grande anticipo di soffiare il pallone al ricevitore avversario e riportare l'intercetto fino alla endzone. Partenza col botto e punteggio fissato sul 6-0 a causa dell'errore di Brun sull'extra point.

Si torna in campo e dopo uno scambio di punt l'attacco Reapers riesce a muovere l'ovale, andando a concludere in touchdown con il bel passaggio di Fontana per Delfino, 37 yards e punteggio che sale sul 12-0 (ancora errore di Brun sul calcio addizionale).

Il secondo quarto è certamente il migliore per il team torinese che riesce a trovare la endzone ancora 2 volte su pass di Fontana, il primo da 6 yards per Confortini ed il secondo da 11 yds per Esposito, davvero bravo a rompere un paio di placcaggi e liberarsi per la segnatura. Entrambi i kick di Brun vanno finalmente a segno e si va al riposo sul 26-0 per i padroni di casa.



Il secondo tempo vede ampio turnover nelle file del team di casa che sfruttano il punteggio acquisito e una prestazione maiuscola della difesa, che cattura l'ovale ancora un paio di volte per regalare possessi al proprio attacco ma che - complice anche l'intensificarsi della pioggia- non riesce più ad affondare come nel primo tempo. In chiusura di match da segnalare l'intercetto di Maritano che sfiora la segnatura ed il fumble ricoperto da "Cresta" Marino che galoppa una cinquantina di yards per il touchdown che fissa il punteggio sul definitivo 33-0.