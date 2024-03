Eurogymnica - twirling: in serie C Matilde Occleppo due volte d'oro

Weekend di gara per le ragazze della sezione twirling di Eurogymnica . Sabato 9 e domenica 10 marzo , nell'ormai consueta sede di Cantalupa , che funge da tempo da quartier generale piemontrese e nazionale della disciplina del bastone, si è svolta la prima prova di Coppa Italia e del Campionato Interregionale di serie C e B .

La prima a scendere in campo, sabato, è stata Matilde Occleppo nella categoria Solo junior Beginners, che ha ottenuto un bel primo posto (4,90), che è andata a raddoppiare nella specialità del Freestyle (4,50).

Emma Ferraris ha concluso con un quarto posto (5,55) a pochi centesimi dal podio, mentre Marika Vecchio (5,20), alla sua prima esperienza nella numerosa categoria Freestyle Cadetti beginners, ha conquistato un sesto posto.

La giornata di domenica ha visto invece svettare le EGirls Sofia Castelmaro (29,9624) e Assunta D'Acri (28,9907) nella categoria Freestyle Junior C: entrambe hanno eseguito una buona performance, aggiudicandosi i due gradini più alti del podio, medaglia d'oro per Sofia e argento per Assunta e soprattutto lasciandosi decisamente alle spalle tutte le avversarie, ottima prospettiva per i prossimi appuntamenti.

Nel pomeriggio si sono esibiti i duo: quello Junior C, composto da Emma Ferraris e Sofia Castelmaro (34 netti) e junior B composto da Assunta D'Acri e Noemy Vecchio (32 netti). Entrambi hanno ottenuto un terzo posto, con una performance che non ha completamente convinto coach Regina, certa di poter migliorare in previsione delle future sfide.