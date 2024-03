CUS Torino Hockey - Elite-F: la stagione inizia con una sconfitta a Cagliari

Inizia con una sconfitta il campionato di Elite femminile del Torino Universitaria , ma il ko di Cagliari contro il Ferrini non va certo analizzato come una disfatta. A dire il vero le cussine l'avevano anche pareggiata alla fine, con la rete del 5-5 di Catalina Costa annullata tra le proteste delle torinesi per un fallo di Galli sull'ex D'Ascola che pare derivare più da una svista del direttore di gara.

Le cussine giocano davvero una bella partita, fatta di tanto possesso palla sterile nel corso dei primi due tempi e di un pressing asfissiante che non permette alle padrone di casa di uscire quasi mai dalla propria metà campo nella seconda parte di gara. Le cose però si mettono subito male per le cussine che dopo 4 minuti sono già sotto 2-0 a causa di due ingenuità in fase di impostazione. Accorciato le distanze con una bella deviazione su corto di Chiara Di Bella, subiscono però immediatamente il 3-1 per un altro errore difensivo.

Nel secondo quarto il Ferrini sfrutta al meglio il primo corto della partita siglando il 4-1, nonostante sia sempre il CUS a tenere pallina senza però riuscire a sfondare. A fine secondo quarto arriva il 4-2 di Julieta Galli, al rientro dopo il lungo stop causato dalla rottura del legamento crociato del ginocchio e nella ripresa le torinesi sono più arrembanti che mai.

È però ancora il Ferrini a segnare, sfruttando un lungo flick che la difesa cussina non controlla in anticipo, permettendo a Granatto di involarsi da sola e battere Franco. Le occasioni per le biancoblu ora fioccano ma la poca lucidità sotto porta non permette al Torino Universitaria di capitalizzare.

Il 5-3 lo firma Chiara Di Bella, punendo un'indecisione della difesa cagliaritana e nei 5 minuti finali succede di tutto.

Ferrini in inferiorità numerica, con il CUS che accorcia su rigore con Eschoyez. Costa pareggia ma l'arbitro annulla per un presunto fallo di Galli su D'Ascola e a 30 secondi dalla fine, Briski mette fuori di pochissimo l'ultimo corto.

Tra le note positive, i buoni esordi delle neozelandesi Analise Lockie e Olivia Mount e della giovanissima Sara Di Bella, altra canterana cussina a debuttare nella massima serie. Domenica esordio in casa contro la Polisportiva Valverde. Appuntamento alle 15 al Tazzoli.