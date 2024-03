Moto Club Alfieri: weekend di fuoco con tanti impegni

Weekend di fuoco quello appena trascorso per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati su più fronti. Domenica 10 marzo a Cavaglià (Biella) è andata in scena la prima gara degli Assoluti d'Italia di enduro. Grandissimo il lavoro del gruppo del moto club a supporto dell'organizzazione, un vero peccato per l'annullamento della seconda giornata, ma le condizioni meteo hanno vincolato la giusta scelta. A rappresentare il sodalizio astigiano i piloti Gabriele Doglio - che fa fatica un po' per via della nuova moto e un po' per le condizioni del terreno, ma agguanta un positivo quinto posto - e Sabrina Lazzarino, costretta al ritiro per una caduta in trasferimento, mentre stava portando a termine una gara durissima.