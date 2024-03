Società Ginnastica Concordia: 1^ Prova Regionale Campionato Silver Individuale, Livello LC

Due gli esercizi presentati da ogni ginnasta, valutati da un punteggio per Specialità, che varia da un attrezzo all’altro. I punteggi si sommano per la classifica generale, dove le posizioni sono determinate da differenze di pochi millesimi. Difficile quindi accedere al podio della classifica All Around, anche se i piazzamenti nelle Specialità sono nei primi posti.

È riuscita a conquistare l’argento All Around e a salire sul podio Marta Tarasco, nelle Junior 1 dell’LC2. Beatrice Zanella, 1^ al cerchio e 1^ al nastro nelle Junior 1, è quinta nell’All Around. Zoe Gamba, Junior 1, è 3^ alla fune e 6^ al nastro. Chiara Bonora è 3^ sia alla fune che al cerchio, settima nell’All Around. Mila Giordano è 2^ alle clavette, 5^ al cerchio, nona nell’All Around. Per la Junior 2 Greta Marotta c’è il 3° posto alla fune e il 6° al cerchio, mentre Elena Romano nelle A4 è 2^ al nastro, 4^ alla palla e quinta in classifica generale. Ginevra Giordana si è piazzata al 6° posto alla fune e al 7° alle clavette. Ultima a scendere in pedana la Senior 1 Valentina Araujo, che ottiene il 3° punteggio alla palla ed il 4° al cerchio, occupando il settimo posto All Around.

«Per alcune delle ginnaste, questa gara ha costituito l’esordio in una nuova categoria – afferma la tecnica Martina Brosio, responsabile del settore Silver della Concordia, che segue la preparazione delle ginnaste con la collaborazione di Giulia Manusia e di Giulia Maggio – con esercizi totalmente nuovi, che possono essere perfezionati e presentati con maggiore convizione e sicurezza. Per tutte esistono margini di miglioramento e di crescita, da sfruttare nelle prossime prove».