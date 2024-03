Allianz Derthona vince contro Varese e ottiene l’accesso diretto alle Finali Nazionali

L’ U19 Eccellenza dell’ Allianz Derthona Tortona vola alle Finali Nazionali . Battendo nello scontro diretto casalingo per il secondo posto della classifica la Pall. Varese per 89-76 nella 20^ e terzultima giornata del Girone 1 Nazionale la formazione bianconera conquista con 2 turni d’anticipo la matematica certezza di finire tra le prime tre classificate che staccano il pass diretto per il torneo tricolore. Dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi , in provincia di Siena, ci saranno anche i Leoni tortonesi tra le 16 squadre che si contenderanno lo scudetto di categoria, traguardo che segue di poche settimane il secondo posto conquistato dalla squadra di Luca Ansaloni alla Final Eight della Next Gen Cup di Legabasket.

Con 4 punti di margine più il vantaggio nello scontro diretto sulla quarta in classifica, l’Allianz si è presentata alla sfida sulle tavole amiche del PalaCamagna per giocarsi il primo dei tre match point per staccare il biglietto per il torneo tricolore. Dal suo canto, Varese doveva cercare di difendere la seconda piazza dall’assalto dei padroni di casa, dietro soltanto di 2 punti in graduatoria e con la possibilità di ribaltare il -6 dell’andata. A Baldi e compagni il doppio colpo del successo e del portare lo scontro diretto dalla propria parte è riuscito in pieno, con un match condotto d’autorità sin dal primo quarto. In doppia cifra di vantaggio già dopo i 10 minuti iniziali con un apporto collettivo di fronte ai canestri quasi esclusivamente di Assui dalla parte varesina, che lamentava l’assenza per infortunio di Zhao, Tortona è riuscita ad andare anche ad un massimo di +18 e a gestire con freddezza il tentativo di rimonta degli ospiti, arrivati ad un massimo di -6 nel quarto periodo prima di essere respinti dalle giocate di Baldi, Josovic, Conte e Tambwe in attacco e da una grande difesa di squadra.

Il +13 finale ha certificato la sedicesima vittoria in 20 gare e l’aggancio con sorpasso agli stessi lombardi in seconda piazza, con il solo College Basketball Borgomanero davanti ai bianconeri con 2 punti di scarto. Ma soprattutto il successo ha sigillato l’approdo alle Finali Nazionali che ad una squadra giovanile del Derthona Basket mancava dalla stagione 2021/22, quando fu l’U17 Eccellenza allenata sempre da Ansaloni a qualificarsi per l’ultimissimo atto del proprio torneo di riferimento.

Da qui a Chiusi ai bianconeri mancano ora le ultime due giornate di campionato, da giocare sul campo del My Basket Genova lunedì 18 marzo e in casa contro l’Aurora Desio il successivo lunedì 25 marzo.

Allianz Derthona Tortona 89

Pallacanestro Varese 76

Parziali (28-16, 49-39, 68-58)

Derthona: Tandia 6, Baldi 19 (3/6 da tre), Bresciani ne, Tambwe 15 (12 rb, 25 val), Korlatovic 2, Diodati 10 (3 rec), Fonio Fracchia, Albertinazzi 3, Moro 2, Conte 17 (6 ast, 8 rb), Josovic 15 (10 rb). All. Ansaloni, vice Tosarelli, ass. Albasini.

Varese: Bottelli 7, Tapparo 2, Scola Rocchetti 3, Villa ne, Bortoli 10, Carità, Avvinti 6, Prato 10, Assui 24, Mana 6, Bergamin 8. All. Roncari.

Arbitri: Caneva di Collegno (TO) e D’Errico di Grugliasco (TO).