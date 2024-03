BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Vincono l'Under 15 Silver impegnata con Pallacanestro Mondovì e l'Under 14 Gold con Novara Basket nella prima gara della Seconda Fase Top.

Tra le altre Seconde Fasi Top, sconfitta al fotofinish per l'Under 13 Gold, impegnata con Moncalieri, dopo una buona prestazione dei Leopardi; cede l'Under 15 Eccellenza con Sestri Levante e l'Unger . L'Under 17 Eccellenza incassa la prima sconfitta della Seconda Fase con Pallacanestro Moncalieri e i Ragazzi CSI cedono a ATP Kangaroos.