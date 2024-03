FISI-AOC: i risultati delle gare di Sella Nevea e Aal

CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI: IN COMBINATA UNA TRIPLETTA CASARTELLI-REJ-DEAMBROGIO, GRAZIANO 2ª IN SUPER-G E 3ª IN COMBINATA, DEAMBROGIO 3° IN SUPER-G, ASTEGIANO 1ª NELLA COMBINATA E 2ª NEL SUPER-G FIS

Lunedì 11 marzo sulle piste friulane di Sella Nevea sono cominciati al meglio per il Comitato FISI Alpi Occidentali i Campionati Italiani Aspiranti, aperti con il Super-G e la Combinata Alpina. Il Super-G femminile era anche valido come tappa del Grand Prix Italia Dicoflor e si è concluso con la conquista del titolo italiano Aspiranti abbinato al successo assoluto e nel Grand Prix per la romana-cortinese Camilla Vanni del Centro Sportivo Esercito che ha chiuso in 59”,02/100, staccando di 19/100 la carabiniera limonese Melissa Astegiano, seconda anche nel Grand Prix Italia Giovani. Terza a 48/100 nella gara e nella classifica del circuito istituzionale la triestina Beatrice Rosca, dello Ski Klub Kevin.