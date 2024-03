Basket Torino - 100 Home Games: promo speciali per la partita Torino-Trieste

La Reale Mutua Basket Torino si appresta a raggiungere un importante traguardo nella propria storia: la prossima partita interna contro la Pallacanestro Trieste, in programma venerdì 22 marzo alle 20.30 al Pala “Gianni Asti” (ex PalaRuffini), sarà la 100^ gara casalinga del club gialloblù dalla sua fondazione nel 2019.

Per l’occasione, Basket Torino è lieta di comunicare le seguenti iniziative promozionali con l’obiettivo di celebrare questo traguardo insieme ai propri tifosi.

Una partita speciale ad un prezzo speciale: per la partita del 22 marzo contro la Pallacanestro Trieste, i biglietti saranno disponibili a soli 10 euro in tutti i settori gialli e blu. I biglietti sono disponibili in prevendita a partire da ora online su Vivaticket e presso le seguenti biglietterie fisiche di Basket Torino:

Sede Basket Torino in Via Cervino 50, mercoledì 13 marzo e venerdì 15 marzo dalle 14.30 alle 18.30. I giorni e orari della prossima settimana saranno comunicati prossimamente.

Store Atipici The Playoffs in Via Roma 220, nei giorni e orari di apertura del negozio

Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita, nei giorni e orari di apertura delle sedi

Non solo: gli abbonati di Basket Torino potranno usufruire di una promozione “Porta un amico” che consentirà di ottenere un biglietto in omaggio per assistere alla partita in compagnia di un amico o un parente. Questa promozione è usufruibile esclusivamente presso le biglietterie fisiche di Basket Torino (non è attiva online).

Infine, in occasione della partita del 22 marzo, presso il punto merchandising del Pala Gianni Asti sarà disponibile in vendita la nuova T-Shirt Limited Edition “Basket Torino – 100 Home Games”, realizzata in collaborazione con Dagoitalia e inaugurata ufficialmente durante l’evento “One Night” di Basket Torino in Rinascente Torino (Via Lagrange), dello scorso 7 marzo.