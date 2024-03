GRANTORINO Basketball Draft: nuova partnership con il gruppo Tentamus Italia

GRANTORINO Basketball Draft è lieta di annunciare una nuova e significativa partnership con Tentamus Group , una rete globale di aziende e laboratori specializzati nell'assicurare qualità e sicurezza nei settori agroalimentare, cosmetico, farmaceutico e medicale oltre che nel campo dell’innovazione e della sostenibilità. Tentamus Group, House of Brands con più di 90 aziende in tutto il mondo, rappresenta un'importante pietra miliare nella missione di GRANTORINO di fornire supporto e opportunità ai giovani atleti. Attraverso questa partnership, GRANTORINO avrà l'opportunità di accedere a un nuovo livello di visibilità, permettendo così la crescita e lo sviluppo continuo delle sue iniziative giovanili.

Nicola Berruti, CEO di Tentamus Italia, ha condiviso la sua visione sulla partnership, affermando: «Il nostro logo è formato da una vela spinnaker, in navigazione, tra le onde, al sorgere del sole: quattro parti che rappresentano la forza e la stabilità necessaria per 'navigare' in tutto il mondo alla massima velocità, per essere sempre vicini ai nostri clienti. Ogni giorno perseguiamo l’eccellenza e – continua Berruti - per questo, siamo felici ed orgogliosi di poter supportare una realtà come GRANTORINO Basketball Draft, con la quale condividiamo importanti ed autentici valori».

La partnership rappresenta anche un'opportunità per entrambe le parti di accrescere la propria visibilità e di collaborare per il beneficio della comunità locale e degli atleti.

Alessio Miceli, responsabile marketing GRANTORINO: «Il mondo di GRANTORINO inizia ad attirare l'attenzione non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello aziendale. Il coinvolgimento di realtà importanti del territorio, e non solo, in questo progetto è sicuramente un segnale positivo per la società, che nonostante sia stata fondata solamente sette mesi fa, sta riscuotendo un notevole interesse. Il Gruppo TENTAMUS è una realtà di spicco a livello internazionale, ma punta anche a investire in maniera significativa sul territorio. TENTAMUS Italia Srl ne è una dimostrazione tangibile ed il fatto che si sia avvicinata a noi ci riempie di orgoglio e sono certo che questa collaborazione possa portare prestigio a GRANTORINO. Allo stesso modo, sono convinto che anche la nostra società possa dimostrare, ancora una volta, quanto sia preziosa per le realtà del panorama torinese».