Riccardo Eliantonio è il nuovo capo allenatore della Fulgor

Coach navigato della categoria, la scorsa stagione a Legnano, Eliantonio condurrà la formazione rossoverde in questo importante rush finale della stagione, provando a dare una scossa emotiva al gruppo squadra già a partire da questa settimana, con il vantaggio di potersi conoscere reciprocamente per una decina di giorni prima del prossimo appuntamento ufficiale. Lo ricordiamo, infatti, questo fine settimana il campionato si ferma per la Coppa Italia 2024.

«Innanzitutto ci tengo a ringraziare Ugo Ducarello per il lavoro svolto e la professionalità mostrata - sottolinea il DS Filippo Fanchini - L’inerzia che stava prendendo la stagione era preoccupante, sia per i risultati che per le prestazioni, dunque la scelta di cambiare guida tecnica era necessaria. Voglio dare il benvenuto a Riccardo Eliantonio, che ringrazio per l’immediata disponibilità e l’entusiasmo mostrato. È un allenatore che conosce alla perfezione categoria e giocatori, quindi penso possa essere la persona corretta per dare un cambio d’inerzia. Ora non è più il tempo di parlare, ma di lavorare per chiudere al meglio la stagione».