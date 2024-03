Derthona Basket: Vanni Talpo nello staff della Nazionale U17 al raduno di Caorle

Prosegue l’avventura nello staff delle Nazionali giovanili azzurre per Vanni Talpo, assistente allenatore della prima squadra della Bertram Derthona che sarà impegnato nel raduno dell’Under 17 a Caorle dal 27 al 29 marzo.

Si tratta del primo raduno della Nazionale che, in estate, disputerà i Mondiali di categoria in programma a Istanbul dal 29 giugno al 7 luglio. Coach Talpo è stato confermato nello staff della squadra guidata nuovamente da Giuseppe Mangone.

Il 27 marzo, giorno di inizio del raduno, si svolgeranno anche i sorteggi per la competizione iridata cui l’Italbasket prenderà parte: in quella data gli Azzurrini conosceranno i loro avversari.

A Vanni Talpo vanno i complimenti di tutto il Club per questa nuova avventura Azzurra.